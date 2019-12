CANNABIS, DE PETRIS (LEU): RISPETTO DECISIONE CASELLATI MA MISURA ERA IN LINEA CON L. BILANCIO. ORA DISEGNO LEGGE PER EVITARE DANNO ECONOMICO

“Le dichiarazioni di inammissibilità non possono essere contestate, rispetto dunque la decisione ma non concordo perché quella sulla cannabis light era una norma molto importante per l’intero settore e per tutti gli agricoltori coinvolti”.

Così la senatrice Loredana De Petris ad AGRICOLAE, a seguito del giudizio di inammissibilità della presidente Elisabetta Casellati che ha così bloccato la norma che dava il via libera alla cannabis light. La misura, ricordiamo, prevedeva che la canapa industriale con un contenuto di Thc non superiore allo 0,5% non venisse più considerata come una sostanza stupefacente e di conseguenza ne venisse liberalizzata vendita e produzione.

“La manovra è una manovra economica, la legge di bilancio dovrebbe infatti mettere in campo tutte le misure che servono per la crescita del paese. Questa era dunque una misura perfettamente in linea, non è vero che è di natura ordinamentale, certamente modifica le norme ma come tutte le misure che devono in qualche modo assicurare o mettere in campo dei progetti che aiutano sotto il profilo economico” precisa De Petris.

“Qui ci sono in ballo dei pregiudizi che riguardano questa pianta ed è incredibile perché in realtà fa parte della tradizione del nostro paese” prosegue.

“Moltissimi agricoltori hanno investito in questo settore e nei confronti di una pianta che tra l’altro si adatta molto bene ai cambiamenti climatici. Per questi motivi si era tentato di creare un’economia attorno questa pianta, con 3.000 agricoltori che hanno già investito nel settore, ma incredibile è anche la pretesa che si può coltivare ma non commercializzare” dichiara la senatrice.

“È perciò evidente non solo il pregiudizio ma anche il caos che serpeggia nella destra, che confonde un settore produttivo con la droga libera. Trattasi invece di un vero e proprio settore industriale” precisa De Petris.

“È stato un errore quello della non ammissibilità da parte della presidente Casellati, ovviamente lei si è presa le sue responsabilità e noi non possiamo che prenderne atto. Da parte nostra invece continueremo questo lavoro e porteremo in aula il disegno di legge per una rapida approvazione. Ci sono già le firme per la dichiarazione d’urgenza ed ora dovremo recuperare velocemente quello che è un vero e proprio danno economico” sottolinea.

“Si è voluta invece fare la solita ideologia per propaganda, parlando di canne e droga libera” conclude la senatrice De Petris.

