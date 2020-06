CANTINA ITALIA-FRANTOIO ITALIA, GALLINELLA: STAGNAZIONE OLIO RISPETTO AL VINO

“Accedendo al report ‘Cantina Italia’ e ‘Frantoio Italia’ risulta che abbiamo 48,1 milioni di ettolitri di vino in giacenza, in calo dell’1,2% rispetto allo scorso anno e stock inferiori del 3,1%. Mentre per ciò che riguarda gli oli di oliva c’è una forte stagnazione, tant’è che le giacenze continuano ad essere molto alte, superiori al 30% rispetto allo scorso anno – afferma il presidente Comagri Filippo Gallinella. “Questo dipende da tanti fattori, tra cui la chiusura dei principali canali commerciali a causa dell’emergenza sanitaria: dovremmo quindi pensare ad una strategia decisa, sia dal punto di vista promozionale che dal punto di vista della ristrutturazione del comparto e della valorizzazione, perché altrimenti il rischio è che la prossima campagna olearia veda un ulteriore eccesso di offerta e un conseguente crollo dei prezzi. Facendo un focus sull'Umbria notiamo che degli oltre 500mila ettolitri, i vini Dop rappresentano circa la metà, mentre per quanto riguarda l'olio la nostra regione detiene oltre il 9% del totale italiano con 30mila tonnellate, delle quali 23mila sono di olio extravergine (il 2,3% di olio a denominazione) e circa 2mila tonnellate sono quelle relative all'olio biologico. A fronte di questi dati è probabile che la crisi dell’olio, rispetto a quella del vino, venga risentita maggiormente. Per il vino abbiamo già messo in campo la riduzione volontaria delle rese, che si accompagnerà alla misura della distillazione finanziata dalle Regioni, mentre per l'olio potremmo pensare a dei ‘ritiri di stato’ a denominazione, ma dobbiamo sicuramente lavorare sulla promozione e sulla ristrutturazione delle filiere che dobbiamo rendere più competitive. Questo perché purtroppo nel mondo l'olio si fa anche di qualità, ma a un prezzo decisamente più basso e il consumatore al supermercato dovrebbe considerare che le condizioni pedologiche dell'Italia sono più ‘scomode’ rispetto ad altri Paesi: facendo una scelta più consapevole può quindi dare sicuramente un elevato contributo al Made in Italy. Entrambi i settori risentiranno positivamente dell’impegno che stiamo mettendo per il rilancio delle nostre produzioni d’eccellenza che avranno ancora più spazio nel mercato internazionale, anche grazie a un forte investimento nella comunicazione all’estero delle nostre filiere, delle nostre specialità e del nostro know how” – conclude Gallinella.

