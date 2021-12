Capodanno, Coldiretti, in 200mila a tavola in agriturismo, -25%

Assieme alla ricerca di sicurezza e al boom delle vacanze di prossimità nei piccoli borghi a far preferire l’agriturismo tra le altre forme di ristorazione è soprattutto la capacità di mantenere inalterate le tradizioni enogastronomiche nel tempo anche grazie – sottolinea la Coldiretti –alla professionalità i cuochi contadini di Campagna Amica che cucinano i prodotti agricoli da loro stessi coltivati recuperando le antiche ricette del passato. Per quanti devono rimanere a casa perché contagiati o in quarantena sono numerose e diversificate le iniziative adottate dagli agriturismi di Terranostra e Campagna Amica per garantire comunque un cenone di Capodanno a chilometri zero nel rispetto della tradizione, dal menu a sorpresa a quello scontato, dall’agribag fino al kit fai da te con gli ingredienti base per la preparazione di ricette contadine per quanti hanno deciso di cimentarsi personalmente in cucina.

