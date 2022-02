Caporalato, Gallinella (M5S): avviare piattaforma digitale per incontro domanda-offerta in agricoltura

L’allarme lanciato dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, sui ‘caporali digitali’ in agricoltura è comprensibile. Nell’attesa che diventi operativa la ‘condizionalità sociale’, che abbiamo fortemente voluto in Ue, come prerogativa essenziale per l’accesso ai fondi della nuova PAC (Politica Agricola Comunitaria), invitiamo il Governo a non attardarsi ulteriormente sulla piattaforma digitale per incontrare domanda e offerta nel comparto agricolo. Il caporalato, infatti, si incunea negli spazi che lo Stato lascia liberi, supplendo a un servizio in maniera illecita e spesso criminale. L’innovazione tecnologica può giocare dalla nostra parte e non dobbiamo perdere questa occasione”. Lo dichiara il deputato Filippo Gallinella (M5S), presidente della commissione Agricoltura.

“Come abbiamo più volte proposto, sin dalla primavera 2020 - prosegue - sarebbe sufficiente mettere a sistema le banche dati pubbliche esistenti: quella delle imprese, con tutte le singole informazioni ivi incluse le particelle catastali, detenuta da Agea e quella dei possibili lavoratori posseduta dall’Inps, che è a conoscenza anche di quante giornate ha effettuato il singolo nel corso dell’anno e quante, dunque, gliene servono per raggiungere il minimo per poter accedere alla disoccupazione agricola”.

“Nella missione ‘Inclusione e coesione’ del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vi sono 27,63 miliardi di euro risorse che in parte potrebbero essere utilizzate per realizzare una piattaforma digitale di facile accesso a tutti. Non servirà eppure inserire i propri dati, aziendali o personali, perché i database pubblici detengono già tutto. Sarà sufficiente introdurre la propria offerta/richiesta di lavoro e con un semplice sms si potrà anche mantenere la privacy” conclude.