Carabinieri, Operazione “Margherita terza”

I militari del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare , nelle scorse settimane , hanno dato esecuzione all’Operazione “ Margherita T e r za ” proseguendo i controlli presso note pizzerie “a grande firma” . Le ispezioni che hanno interessato esercizi di ristorazione nelle regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Campania , hanno genericamente evidenziato irregolarità nella presentazione dei prodotti al consumatore, sulla rintracciabilità degli alimenti e l’indicazione degli allergeni. In particolare, in diversi menù controllati, è stato riscontrato che seppur fosse dichiarato l'impiego di prodotti DOP e IGP nella preparazione delle varie tipologie di pizze, venivano utilizzati in realtà prodotti non iscritti al circuito tutelato. Per questi motivi i Carabinieri dei RAC hanno denunciat o per frode in commercio 5 titolari di note pizzerie gourmet . Inoltre per le accertate irregolarità sulla rintracciabilità degli alimenti, sono stati s equestr i 45 kg di prodotti agroalimentari vari ed elevare sanz i oni per euro 9.500 .

