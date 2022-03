Carabinieri Rac: al via Operazione “Marchio”

Nella scorsa settimana i Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare (R.A.C.) di Messina, Roma, Torino, Salerno e Parma hanno eseguito numerosi controlli pressoaziende agricole, caseifici, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, salumifici, liquorifici e frantoi accertando nelle province di seguito indicate, le seguenti violazioni:

− in provincia di Reggio Calabria , è stato denunciato , per frode aggravata in commercio (515-517bis c.p.) , il rappresentante di due ditte di liquori , poiché vendeva come liquori alla “ Liquirizia di Calabria ” prodotti realizzati senz a l’utilizzo della suddetta DOP . S equestrate 321 bottiglie (274,5 litri) di liquore per mancanza di tracciabilità . A ltresì, presso un'altra ditta dedita al commercio di liquori, veniva elevata sanzione amministrativa per l’uti lizzo della denominazione “ Liquirizia di Calabria DOP ”, senza averne la prevista autorizzazione;

− in provincia di C atania , è stato denunciato , per tentata frode in commercio aggravata (56-515-517 bis c.p.), il titolare di un ristorante /pizzeria , poiché aveva posto in vendita prodotti dichiarando l’utilizzo di ingredienti a denominazione protetta non rinvenuti né nei locali aziendali né nella documentazione di acquisto;

− in provincia di Roma , venivano elevate sanzioni amministrative per l’indebita evoca zione della DOP “ Mozzarella di B ufala Campana ” nel menù di un ristorante e per la vendita , in una pasticceria, di gelato al pistacchio convenzionale quale “ Pistacchio verde di Bronte DOP ”;

− in provincia di T erni, veniva diffidato l’amministratore di un salumificio a etichettare regolarmente 50 Kg di salsiccia di suino in quanto priva della prevista indicazione obbligatoria del luogo di provenienza;

− in provincia di Lecco, veniva diffidato l’amministratore di un a ditta poiché pubblicizzava su un portale web , prodott i caseari evocativi delle DOP “ Fontina ” e “ Toma Piemontese ” ;

− in provincia di Torino, è stato diffidato il responsabile di un caseificio per avere indebitamente evoca to nelle proprie produzioni casearie le DOP “ Caciocavallo Silano ” e “ Mozzarella di Bufala Campana ”;

− in provincia di Salerno, presso una azienda agricola, una pizzeria e un ristorante , sono stati rispettivamente sequestrati , 150 Kg di fichi secchi, atti a divenire “ Fico bianco del Cilento DOP ”, 10 Kg di mozzarella di latte vaccino e 15 Kg di salumi, poiché tutti privi di rintracc iabilità; e levate le previste sanzioni amministrative ;