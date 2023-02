Carabinieri Tutela Agroalimentare: doppio risultato, salvaguardata qualità da contraffazioni e contrastate le truffe. La sintesi operativa 2022

L’azione di vigilanza a tutela della legalità e dell’efficienza del sistema agricolo nazionale da parte del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, operante alle dipendenze funzionali del Ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, si è svolta anche nel 2022 perseguendo il duplice obiettivo di salvaguardare la qualità delle produzioni del comparto, minacciate da frodi, contraffazioni ed evocazioni di prodotti che danneggiano il Made in Italy e di contrastare le truffe atte ad ottenere indebitamente contributi destinati all’agricoltura che, spesso, vengono distratti e indebitamente percepiti da soggetti privi di requisiti. Il Reparto, nell’anno appena trascorso, ha conseguito i seguenti risultati operativi:

n. 1.603 imprese del comparto agricolo complessivamente controllate;

n. 17 aziende proposte per la sospensione degli aiuti comunitari;

verificato contributi in agricoltura per oltre 16 milioni di euro;

sequestrato beni mobili e immobili per un valore di 1,18 milioni;

scoperto frodi agroalimentari per 3,4 milioni di euro;

sequestrato circa 5.400 tonnellate di prodotti agroalimentari qualitativamente non sicuri;

accertato 341 violazioni amministrative e 185 penali;

contestato sanzioni per 858.774 €;

denunciato 174 soggetti e arrestato una persona.

a. Illeciti percepimenti di fondi dell’Unione Europea.

Le attività investigative svolte sui fondi erogati a sostegno del comparto agricolo hanno condotto alla denuncia di 89 persone e al sequestro per equivalente di oltre 1,18 milioni di euro, con sanzioni per 44 mila euro circa. I titolari delle aziende coinvolte erano operanti in diverse aree del territorio nazionale rendendosi responsabili principalmente dei reati di “indebita percezione di erogazioni ai danni dell’UE” (art. 316 ter c.p.) e di “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” (art. 640 bis c.p.), “falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio e privato in atto pubblico, in certificati o autorizzazioni amministrative” (art. 476, 479, 480, 482, 483 e 493 c.p.), “documenti informatici” (art. 491 bis c.p.), “accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico” (art. 615 ter c.p.). Spesso gli agricoltori, hanno attestato falsamente la disponibilità titolata di terreni di proprietà dello Stato (ISMEA) o di terzi privati, nonché il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la presentazione delle domande di aiuto, inducendo in errore le Agenzie per l’erogazione dei fondi in agricoltura, ottenendo così indebiti percepimenti in seno alla Politica Agricola Comune (PAC), per complessivi 5,717 milioni di euro.



b. Controlli per la qualità agroalimentare.

Sono state verificate 1.132 aziende e denunciate 85 persone, principalmente per reati di “contraffazione di strumenti destinati alla pubblica autenticazione e uso di sigilli contraffatti” (art. 468 c.p.), “frode nell'esercizio del commercio” (art. 515 c.p.), “vendita di prodotti industriali con segni mendaci” (art. 517 c.p.), “fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale” (art. 517 ter c.p.), “contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari” (art. 517 quater c.p.). Inoltre, sono state accertate 327 violazioni amministrative per un totale di 814.893 €. Nello specifico comparto dei marchi di qualità (DOP/IGP), sono state controllate 312 aziende e denunciate 17 persone, contestando 105 sanzioni per 359.498 €.