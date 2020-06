CARETTA (FDI): AGLI STATI INDECISIONALI VANNO IN SCENA LE SOLITE PROMESSE E ZERO FATTI

"Il ministro Bellanova scopre la centralità dell'agricoltura nell'economia italiana, ma cosa abbia fatto il suo Governo per le imprese agricole non è dato sapere. Così come non è ancora tempo di informare i lavoratori di un comparto strategico per l'Italia, con il suo 14% di Pil, su quali siano le strategie di rilancio, sicurezza e tutela dell'agroalimentare made in Italy. La fiera delle vanità degli Stati Indecisionali non ha prodotto nulla, a parte tentare di promuovere l'immagine sbiadita di Conte. Anche in questa occasione da parte del ministro Bellanova sono arrivate sempre le solite promesse di piani e progetti che verranno svelati, come d'abitudine, in un secondo momento. Così non va. Al momento, a parte una fallimentare sanatoria dei clandestini, non si registra un atto, che sia uno, a tutela della strategicità della filiera agroalimentare e l'economia non ha la pazienza di aspettare i comodi della corte di Conte".

