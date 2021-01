Caretta (FdI): Birra artigianale vera eccellenza italiana da tutelare

"La produzione di birra artigianale è una vera e propria eccellenza italiana e come tale va tutelata. Grazie all'impegno e alla competenza di tanti giovani imprenditori il settore brassicolo italiano attualmente vanta le migliori tecnologie al servizio di una considerevole produzione ed è nostro preciso dovere supportare chi, con grandi sacrifici, ha deciso di scommettere sul nostro Paese. C'è una grande richiesta di prodotti da filiera italiana, come orzo, malto e luppolo, espressioni dei nostri territori in grado di contribuire egregiamente al successo del Made in Italy. Parliamo di eccellenze che non possono essere trascurate e che hanno bisogno di nuovi strumenti normativi per poter fare un ulteriore salto di qualità. Per questi motivi ho presentato una proposta di legge per tutelare e promuovere la produzione di birra artigianale italiana, alla luce delle nuove sfide che il comparto deve affrontare.» Lo ha affermato Maria Cristina Caretta, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Agricoltura alla Camera

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK