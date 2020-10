Caretta (FdI) – Brescia, ingiustificabile aggressione ad un cacciatore da parte di tre carabinieri forestali

"Ho appreso da un dettagliato articolo de Il Giornale di Brescia dell’ingiustificabile aggressione durante una perquisizione ad un cacciatore da parte di tre carabinieri forestali a Pozzuolo d'Alone, Comune di Casto in Valsabbia (BS). A seguito di questo gravissimo episodio, documentato dalle telecamere poste dal cacciatore per rilevare la presenza di animali, ho immediatamente presentato un'interrogazione al ministro delle Poltiche Agricole Teresa Bellanova e al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per chiedere se siano informate dei fatti e quali misure intendano prendere in merito. Come se non bastassero le continue aggressioni e minacce perpetrate nel territorio bresciano da bande di integral-animalisti ora sembra incredibile dover registrare violenze ingiustificate anche da parte di chi dovrebbe tutelare i diritti di TUTTI i cittadini, compresi i cittadini appassionati dell’attività venatoria. Mi aspetto che sulla vicenda si faccia la massima chiarezza affinché non si ripetano mai più episodi simili".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK