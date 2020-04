CARETTA, FDI: ILLOGICO CHIUDERE AGRITURISMI CHE OSPITANO LAVORATORI AGRICOLI

"Gli agriturismi devono continuare ad offrire ospitalità ai lavoratori dell'agricoltura. Nel caos generato dall'ennesimo dpcm di Conte è stata fatta confusione anche sul prezioso ruolo ricettivo che gli agriturismi hanno finora svolto a supporto dei lavoratori impegnati nella filiera agricola. Le Prefetture, in più casi, hanno interpretato il testo ordinando la chiusura di strutture che invece potrebbero e dovrebbero continuare ad operare, nel rispetto delle norme di sicurezza. Chiudere gli agriturismi con codice ateco 55.20.52, paragonandoli ad hotel, è illogico e dannoso perché così si costringe un gran numero di persone a effettuare lunghi spostamenti per recarsi al lavoro in zone spesso isolate rispetto ai centri urbani. Con un po' di buon senso chi è chiamato a fare le regole e a farle rispettare potrà sicuramente comprendere che in quest'ambito, come in molti altri settori economici del Paese, proibire ogni attività è controproducente ed è doveroso non lasciare inascoltato l'appello rivolto alle istituzioni da parte dei rappresentanti del settore agrituristico".

