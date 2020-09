Carne agli ormoni, Beghin, M5S: Commissione Ue conferma nostri dubbi su Ceta

“La Commissione europea conferma tutti i dubbi che abbiamo sempre e coerentemente avuto sul Ceta e sulle conseguenze di questi trattati commerciali che non hanno a cuore la salute dei cittadini. Un audit della DG Sante della Commissione europea ha dimostrato che le procedure di controllo della carne che entra in Europa dal Canada non funzionano e che ci sono potenziali conflitti di interessi tra i veterinari canadesi che dovrebbero effettuare questi controlli e gli allevatori stessi. Inoltre, si legge nel documento, le regole europee prevedono che oltre ai controlli in Canada la carne che entra in Europa non venga analizzata una seconda volta. Questo, di fatto, significa che nessuno sa con certezza che cosa arriva dal Canada e che cosa comprano e mangiano i cittadini europei”, così in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

“Il CETA prevede che la carne canadese possa entrare in Europa, ma solo a patto che sia senza ormoni. Per questo gli allevatori canadesi devono seguire procedure diverse per l’allevamento del bestiame destinato al nostro mercato, ma purtroppo nessuno verifica che sia realmente così. È arrivato il momento di cambiare le regole e di aumentare i controlli sugli alimenti, altrimenti a pagarne le conseguenze saranno i cittadini che vogliono mangiare cibo sano e sicuro. Sulla sicurezza alimentare non si scherza, puntiamo sulla qualità e non sulla quantità per avere un commercio sostenibile, rispettoso dell’ambiente e prospero per tutti i settori produttivi”, conclude Beghin.