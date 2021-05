Carne no, insetti si. Ue ammette vermi a tavola. “Nutrienti, proteici e in linea con Transizione sostenibile e Farm to Fork”

La Commissione europea dà il semaforo verde agli insetti in tavola. Gli Stati Ue, a seguito di una valutazione scientifica da parte dell'Efsa, hanno approvato una proposta della Commissione che permette l'uso di vermi della farina gialli essiccati come nuovo alimento. Il nuovo alimento potrà essere utilizzato come polvere in prodotti proteici, biscotti o prodotti a base di pasta ma anche come spuntino o ingrediente alimentare. "La strategia Farm to Fork identifica gli insetti come una fonte proteica alternativa che può supportare la transizione dell'Ue verso un sistema alimentare più sostenibile. Milioni di persone consumano già insetti ogni giorno" , spiega in una nota la Commissione Ue. E aggiunge: "La Fao qualifica gli insetti come una fonte di cibo sana e altamente nutriente, ricca di grassi, proteine, vitamine, fibre e minerali". La decisione formale della Commissione sarà adottata nelle prossime settimane.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK