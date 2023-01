Carne rossa una migliore fonte di proteine rispetto alle alternative vegetali. Lo dice la scienza, ecco la Ricerca. Alternative della carne peccano in qualità nutrizionale ed efficacia digestiva

Se la corsa al cibo sintetico e alle alternative vegetali della carne prosegue spedita in Europa e nel mondo, anche grazie a sovvenzioni pubbliche e private, sempre più ricerche mettono però in dubbio i reali benefici che queste avrebbero sulla sostenibilità (ambientale, economica e sociale) e sulla salute umana.

I risultati di una sperimentazione clinica sull'uomo intrapresa per il programma di ricerca Pasture Raised Advantage hanno rilevato che la carne fornisce più elementi costitutivi proteici essenziali rispetto a un'alternativa a base vegetale. Secondo i ricercatori il progetto sta dimostrando che la carne rossa è probabilmente una migliore fonte di proteine ​​per il corpo rispetto ai prodotti vegetali altamente trasformati promossi come alternative alla carne ((Beyond Burger; Beyond Meat).

"La carne rossa è un alimento ricco di nutrienti e un alimento dietetico" scrivono i ricercatori. "Una nuova generazione di analoghi della carne a base vegetale (PBMA) è stata progettata per imitare l'esperienza del consumo di carne, ma ci sono prove limitate sulla loro efficacia digestiva e qualità nutrizionale."

Di seguito AGRICOLAE pubblica la ricerca disponibile su Pubmed:

Il progetto multidisciplinare in quattro fasi sta esplorando i benefici per la salute e il benessere del consumo di carne bovina e agnello allevati al pascolo come parte di una dieta equilibrata, rispetto alla carne bovina finita con cereali o un'alternativa a base vegetale. La ricerca è una collaborazione tra i ricercatori dell'AgResearch, dell'Università di Auckland, della Massey University e del Riddet Institute .

In questo primo di due studi clinici, trenta partecipanti di età compresa tra 20 e 34 anni hanno ricevuto la colazione in quattro giorni diversi e il loro sangue, i sintomi digestivi e l'umore sono stati monitorati per quattro ore immediatamente dopo il pasto. La colazione era un pasto che conteneva una singola porzione di una proteina diversa ogni giorno; carne di manzo allevata al pascolo, carne di manzo a grano, agnello e un'alternativa a base vegetale - servita in ordine casuale a ciascun partecipante durante i quattro giorni.

Il dottor Andrea Braakhuis dell'Università di Auckland, a capo del team di scienziati nutrizionisti responsabili dello studio, dichiara:

"Abbiamo misurato i nutrienti nel sangue dei partecipanti e abbiamo visto una differenza significativa nel tipo e nella quantità di aminoacidi che provengono dalla digestione delle proteine ​​della carne rossa rispetto alle proteine ​​dell'alternativa della carne lavorata. Gli aminoacidi della carne rossa erano di maggior valore biologico e meglio assorbiti dall'organismo".

Inoltre questi risultati clinici riflettono i risultati di esperimenti di laboratorio condotti sugli stessi alimenti dalla Massey University (guidata dal dottor Lovedeep Kaur), i quali dimostrano come la carne rossa venga digerita meglio rispetto all'alternativa vegetale.

"Il nostro progetto sta dimostrando che la carne rossa è probabilmente una migliore fonte di proteine ​​per il corpo rispetto ai prodotti vegetali altamente trasformati promossi come alternative alla carne" sottolinea Braakhuis.

“La nuova generazione di analoghi della carne a base vegetale è formulata per imitare il gusto e la composizione nutritiva di base della carne. Ma si sa ancora molto poco sulla loro qualità nutrizionale e sui benefici per la salute” mette in evidenza invece lo scienziato senior di AgResearch, il dott. Scott Knowles.

