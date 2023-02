Carne sintetica e alternative vegetali, Rapporto GovGrant: nel 2040 consumi supereranno quelli della carne naturale. Ecco i Paesi che hanno investito di più, Usa leader

Nel 2040 il consumo di carne coltivata in laboratorio e alternative vegetali supererà quello di carne naturale. Ed a farla da padrone saranno gli Usa, i più grandi investitori ad oggi in carne sintetica, con l'Europa nelle retrovie. Questo quanto emerge nel rapporto di GovGrant (specialisti in proprietà intellettuale, innovazione e crediti d'imposta in ricerca e sviluppo) che ha analizzato gli scenari globali del mercato della "fake meat". Inoltre la corsa ai brevetti vede le aziende extraeuropee in testa -Asia, Israele e Usa-, monopolizzando potenzialmente la tecnologia fondamentale alla base di questo nuovo metodo di produzione della carne.

Si deve infine considerare, ed è fondamentale farlo, che sono proprio le grandi aziende zootecniche e i big label dell'industria alimentare a controllare il mercato delle alternative della carne, dal sintetico alle varianti vegetali. Quasi tutti i grandi trasformatori/produttori di carne e latticini hanno anche acquisito o sviluppato carne e prodotti lattiero- caseari a base vegetale, in un mercato che cresce di circa il 20% all'anno. Più di una dozzina di queste aziende hanno anche investito in start-up che stanno tentando di commercializzare carne e pesce coltivati in laboratorio.

Si prevede dunque una crescita graduale e costante che porterà nel 2040 i consumi mondiali di carne sintetica e alternative vegetali al 60% (suddivisi rispettivamente al 35% e 25%), mentre solo il 40% sarà il mercato destinato alla carne naturale.

Ma già nel breve-medio periodo lo scenario si fa preoccupante per il settore zootecnico, le stime prevedono infatti che più di un quarto del mercato (il 28%) nel 2030 sarà in mano alla fake meat.

Se questo è il panorama, che sempre più dati confermano, si capisce l'enorme interesse che multinazionali e Paesi rivolgono al settore, che da qui a qualche anno promette di stravolgere il mercato, cambiando di conseguenze le forze in gioco.

Gli Usa si attestano come i maggiori investitori in carne sintetica, con oltre 1,3 miliardi di sterline (che significa oltre il 60% degli investimenti globali, più di tutti gli altri paesi messi assieme). Non stupisce allora nemmeno la recente approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense al consumo di carne prodotta in laboratorio.

Nelle restanti posizioni troviamo i soliti nomi noti: Israele, Paesi Bassi, Singapore, Regno Unito. Israele (al secondo posto con oltre 474 milioni di sterline investiti) è difatti uno dei paesi leader in start up e innovazione sul cibo sintetico, basti ricordare che israeliana è l'azienda Remilk, la stessa che vuole produrre latte senza mucche e che mira ad eliminare dalla dieta alimentare il cibo di origine animale.

Altrettanto noti sono i Paesi Bassi, i terzi nella classifica globale ed i primi in Europa per investimenti in carne di laboratorio con quasi 124 milioni di sterline, che puntano a ridurre drasticamente il numero di allevamenti zootecnici e patria anch'essi delle più avanzate start up.

Non sorprende in classifica neppure Singapore, con investimenti pari ad oltre 100 milioni di sterline, il primo paese ad approvare la carne coltivata per la vendita commerciale. Si ricorda inoltre che una delle aziende leader in carne coltivata in laboratorio, "Good Meat", solo qualche tempo fa aveva inaugurato a Singapore l'impianto di produzione più grande dell'Asia. "Voglio fare della carne coltivata la carne più consumata al mondo" affermava allora il Ceo di Good Meat, Josh Tetrick.

Più indietro il Regno Unito, con solo 28,5 milioni di sterline di investimenti, che però si dimostra tra i paesi più attivi. Già all'indomani della strategia alimentare del governo britannico, pubblicata il 13 giugno, emergeva come vi fosse non solo un'apertura, ma una vera e propria accelerazione nel campo delle proteine alternative con un investimento di 120 mln di sterline e l'impegno a rivedere le normative. E, seppur non si parlasse mai di carne sintetica, la strategia britannica appariva già un primo passo significativo in quella direzione.

Di seguito la classifica degli investimenti in carne coltivata e il numero di aziende attive per paese:

Paese Numero di aziende Totale raccolto (milioni di sterline) % del totale raccolto 1 Stati Uniti 23 1.360,24 sterline 62,24% 2 Israele 9 £474,59 21,72% 3 Paesi Bassi 2 123,92 sterline 5,67% 4 Singapore 6 100,67 sterline 4,61% 5 Regno Unito 8 28,55 sterline 1,31% 6 Cina 3 £25,61 1,17% 7 Corea del Sud 3 21,09 sterline 0,97% 8 Giappone 2 £13.16 0,60% 9 Francia 2 10,70 sterline 0,49% 10 Spagna 2 £10,12 0,46%

Ma a chi appartengono i brevetti nell'industria della carne coltivata? I dati ci dicono che solo 3 aziende su 10 sono europee, mentre le restanti società hanno sede in Asia, Israele o negli Stati Uniti. Ciò significa -scrive Govgrant- che la maggior parte delle domande di brevetto europeo incentrate sulla carne coltivata vengono depositate da aziende extraeuropee, anticipandole in termini di protezione di questa nuova tecnologia. HigherSteaks, Mosa Meat e BioTech Foods sono le uniche aziende con sede in Europa, fondate rispettivamente nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Spagna.

La maggior parte delle principali aziende non europee sta depositando brevetti europei attraverso l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO), che, se concesso, concederà loro diritti in tutti gli stati designati, non solo in un territorio specifico. Inoltre poiché un brevetto europeo fornisce una protezione "generale", può impedire alle imprese europee di ottenere la protezione brevettuale nazionale.

