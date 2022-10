Carne sintetica, Gesmundo: Attacco contro zootecnia portato avanti da multinazionali e Eat Lancet, un contenitore di interessi globali. Si vuole imporre dieta unica universale

"La zootecnia è sotto attacco, e anche i suoi derivati, pensiamo al latte sintetico o al gorgonzola fatto senza latte e solo col sintetico. È una guerra senza quartiere. Siamo l’unica grande rappresentanza a livello europeo che dieci giorni fa ha incontrato Timmermans e gli abbiamo ricordato come egli stesso stia puntando al cibo sintetico."

Così il direttore generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, in occasione della cerimonia inaugurale della Fiera agricola e zootecnica di Montichiari.

"Abbiamo fatto presente a Timmermans le minacce che turbano il sonno, come la direttiva sui pesticidi con i limiti che ha pensato lui stesso col suo staff, formato dai più grandi dirigenti di Green Peace ovvero una grande rappresentanza di interessi che ha deciso che la zootecnia deve sparire dal mondo. Eppure gli agricoltori stanno contribuendo in maniera forte alle energie alternative. I 2 mld a disposizione non possono andare tutti alle grandi industrie, un terzo deve essere destinato alle grandi industrie legate all’energia e il resto spalmato sulle nostre imprese per poter fare investimenti robusti.

Se passa la direttiva sui pesticidi non potremo più coltivare mais in tutta Europa. Una stalla con 150 vacche non può essere paragonata ad una grande industria.

Noi siamo la Coldiretti e non ci accontentiamo.

Poi c’è la questione Nutriscore e tutte le dichiarazioni di Leclerc. A tutte queste persone diciamo che sbagliano.

Con degli impianti 3d ci faranno mangiare carne sintetica e cibi ultraprocessati che saranno in mano alle grandi multinazionali, insieme ad Eat Lancet che è un grande contenitore di interessi globale. In Italia questa partita è portata avanti dalle quattro grandi multinazionali presenti e che sono anche i quattro contribuenti più forti di Confindustria.

In Israele abbiamo le start up più importanti sul cibo sintetico, pensiamo a quella che lavora in Danimarca sul formaggio sintetico, compreso il Grana, senza bisogno di latte.

Queste multinazionali hanno messo 250 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni sulla comunicazione. Lo dico con molta chiarezza, per vincere questa partita avremo bisogno di soldi. Sarà una guerra dura, molto più dura di quella in Ucraina e altrettanto importante.

Nel terzo mondo, dove le famiglie si basano per vivere su una o due vacche, avremo milioni di morti col cibo sintetico. Non sfameremo il mondo col cibo sintetico. Ci sono 23-24 persone proprietarie della comunicazione a livello mondiale, che hanno già in mano l’high tech e le medicine con big pharma. Adesso vogliono imporre una dieta universale per tutta l’umanità."