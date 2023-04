Carne sintetica, interrogazione Centinaio (Lega) a Masaf: su uso improprio termine per cibi sintetici e vegetali e su tutela Made in Italy

Interrogazione a risposta orale 3-00338 Atto Senato presentata da GIAN MARCO CENTINAIO

mercoledì 12 aprile 2023, seduta n.055

CENTINAIO - Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. - Premesso che:

il regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, all'articolo 2 prevede che ai fini dello stesso regolamento si applichino le definizioni seguenti: "le definizioni di 'carne', 'carni separate meccanicamente', 'preparazioni a base di carne', 'prodotti a base di pesce' e 'prodotti a base di carne' di cui ai punti 1.1, 1.14, 1.15, 3.1 e 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004";

il regolamento (CE) n. 853/2004 designa come "carne" e "prodotti della pesca" i prodotti ottenuti da animali terrestri o del mare"; nella tabella sulla designazione ed indicazione degli ingredienti precisa che vengano indicati in etichetta come o "'carne(i) di …' e la(le) denominazione(i) della(e) specie animale(i) da cui proviene (provengono). I muscoli scheletrici delle specie di mammiferi e di volatili riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono";

a legislazione europea vigente, quindi, il nome "carne" non può essere utilizzato per prodotti non provenienti da animali;

l'art. 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 rubricato "Pratiche leali di informazione" dispone: "1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, (...) il metodo di fabbricazione o di produzione";

in Italia spetta sia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato valutare la correttezza delle etichette e della pubblicità, ed il rispetto dei richiamati criteri di non ingannevolezza, sia all'ICQRF sanzionare il mancato rispetto dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011, così come previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011";

pur nella consapevolezza che il Parlamento europeo, il 23 ottobre 2020, ha respinto un emendamento alle proposte di riforma della PAC, che intendeva vietare l'uso del termine "hamburger" o "sausage" per prodotti ottenuti con ingredienti vegetali, non vi sono dubbi giuridici che i termini "carne" o "bistecca", quest'ultimo, come noto, traduzione inglese di "beef steak", non possano essere utilizzati per prodotti di origine vegetale;

il divieto vale ovviamente anche per l'uso del termine "carne sintetica", che non rientra nella definizione recata dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011;

considerato che:

tuttavia, i supermercati ed i siti di vendita online sono affollati di "bistecche vegetali", "hamburger vegetali", "salami e affettati vegetali";

si continua a utilizzare il termine "carne sintetica" ed è indispensabile che il Governo trasmetta ai consumatori italiani il giusto messaggio secondo il quale termini "carne" e "bistecca" sono utilizzabili esclusivamente per prodotti derivanti da "I muscoli scheletrici delle specie di mammiferi e di volatili riconosciute idonee al consumo umano";

il recente disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici prevede espressamente che si applichino "le disposizioni europee nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del proliferare sul mercato di prodotti che usano impropriamente i termini "carne", "bistecca" o similari;

quanti casi siano stati sanzionati per l'uso illecito di tali termini;

quali misure intenda adottare per bloccare l'uso improprio di tali termini, anche al fine di bloccare il potenziale utilizzo dei termini "carne sintetica", "carne coltivata" o similari.

(3-00338)