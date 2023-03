Carne sintetica, La Pietra: non coniugabile con nostro modello e tradizioni. Insetti, non li mangerei ma è cibo naturale

“Come si coniuga cibo sintetico e farina di grilli con la sovranità alimentare? Non si coniuga affatto, non sono compatibili proprio concettualmente. Sovranità alimentare è la rappresentazione di un sistema produttivo, ma è anche identità e cultura e salvaguardia dei territori. E il cibo sintetico a tutto fuorché questo. È una cosa prodotta in laboratorio, noi invece abbiamo l’immagine dei nostri allevamenti in montagna sulle malghe e con bellissimi prati in fiore. Domani invece avremo dei capannoni tipo Ilva con queste ciminiere per produrre la carne insomma, non credo che sia compatibile con il nostro sistema ma soprattutto con il nostro concetto di sovranità alimentare. E nemmeno con la nostra cultura e con la nostra tradizione.”

Così Patrizio La Pietra, Sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, nel corso del convegno sull’evoluzione dell’agroalimentare italiano ed europeo tra sostenibilità e benessere, organizzato da Eunews e GEA Agency.

“Il Cibo sintetico peraltro non ha sapori. Chi oggi mangia carne quando assaggia una bistecca di mucca torinese o di mucca toscana sente la differenza della carne. Con la carne sintetica invece non c'è più differenza, noi non siamo per l'omologazione. Tutto questo non è coniugabile con la nostra cultura e con le nostre politiche agroalimentari.

La farina di grilli è una cosa diversa dalla carne sintetica. È un tipo di prodotto che viene fatto con qualcosa che comunque è naturale, cioè i grilli, e non con prodotti sintetici. Io comunque la pizza con farina di grilli non la mangerei -come non mangerei cibi molto particolari in tanti altri paesi nel mondo- ma questo questo non vuol dire che non si possano mangiare. Diverso invece è il discorso per la carne sintetica e i prodotti sintetici che sarebbero la morte dell'agricoltura.”