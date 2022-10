Carne sintetica, Lelli (Cai): Folle produrre meno in Ue per poi importare da chi inquina di più. Investire in ricerca e innovazione, senza zootecnia non c’è agricoltura

“Cosa cerchiamo di fare sull’aumento dei prezzi? La prima cosa è di dare una mano a sfatare il mito che la Zootecnia sia la colpevole dei cambiamenti climatici. Dove non c’è zootecnia non c’è agricoltura, innanzitutto. Io la vedo anche più complessa: partendo dai dati, il 30%in meno di fitofarmaci vuol dire una perdita del 20/30% della nostra capacità produttiva.

C’è poi altro problema banale, che nessuno ricorda: un terzo circa della popolazione mondiale vive in zone desertificate. L’Italia per 1/5 del suo territorio è a rischio desertificazione, e solo il 41% è al sud. Il problema è la perdita di sostanza organica dei terreni. E senza la zootecnia il problema peggiora. Comprando insieme cerchiamo di contenere il problema dei costi: ed il primo costo che abbiamo avuto l’anno scorso è stato quello dei concimi. Come hanno riposto le imprese? Trasformando più del 40% di quello prodotto in organominerali, che risolvono anche il problema dell’azoto dove c’è il problema dei nitrati. Tutti lo chiedono! Senza la sostanza organica smetteremmo di produrre anche questo, visto che la chimica l’abbiamo tutta svenduta. Questo a proposito della zootecnia.”

Così Gianluca Lelli, Ad di Cai – Consorzi Agrari d’Italia in occasione della cerimonia inaugurale della Fiera agricola e zootecnica di Montichiari.

“Poi c’è il tema della responsabilità sociale: l’Europa ha un livello di emissioni sulla zootecnia che è più basso del 40% rispetto al resto del mondo. In Europa produciamo meno per non inquinare per poi importare da dove inquinano di più, è una follia. Si può fare diversamente, con responsabilità appunto: con la nutrizione di precisione. Con alcuni integratori a base di erbe e olii essenziali si può ridurre del 15% l’emissione in atmosfera.

Ci serve però professionalità, innovazione. Servono tecnici: stiamo provvedendo a formarli. Poi, ancora: siamo un grande paese agricolo con poca superficie, quindi un po’ di prodotti per fare mangimi li importiamo. E possiamo anche lavorare - già lo facciamo - con lo scambio di prodotti. Abbiamo iniziato con la Germania, con i consorzi agrari nel nord della Germania. Hanno 300 punti vendita; da loro compriamo prodotti agricoli per fare mangimi, e nei loro punti vendita abbiamo i nostri prodotti. Abbiamo iniziato dal secco vogliamo poi arrivare ai prodotti freschi. C’è grande voglia di Italia, ed è nostro dovere trovare spazi per le vostre imprese.