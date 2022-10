Carne sintetica, l’endorsement di Sorgenia. Il legame tra aziende energia e fake meat. Scordamaglia: bioreattori consumano tanto e inquinano di più

Sorgenia fa endorsement alla carne sintetica e spiega - in un post pubblicato lo scorso 27 giugno - quanto questa sia vicina alle nostre tavole e "promettente alternativa alla carne tradizionale" che, specifica, "è di gran lunga l'alimento la cui filiera di produzione e distribuzione causa più emissioni di gas serra".

Il legame tra le grandi aziende di carne sintetica e le società di energia è sempre più stretto, (vedi articoli a pie di pagina) questo anche grazie ai bioreattori di cui necessita la fake meat per poter crescere e svilupparsi al suo interno e che richiede enormi quantità di energia. Dunque un grande giro d'affari per la stessa industria energetica, tanto più se pensiamo ai margini di sviluppo della carne sintetica nei prossimi anni. Si prevede infatti che il mercato delle alternative alla carne, del valore di 4,2 miliardi di dollari di vendite nel 2020, crescerà di 6 volte per raggiungere i 28 miliardi di dollari entro il 2025. Mentre il mercato delle proteine a base di insetti varrà più di 10 miliardi di dollari entro il 2027.

A replicare su twitter al post pubblicato su Facebook dall'azienda energetica che rimandava a un articolo nel quale venivano tessute le lodi della fake meat, nonostante si facesse anche riferimento alle criticità legate alla produzione di carne sintetica, ovvero il grande consumo di energia che richiede per essere prodotta è Luigi Scordamaglia, consigliere delegato Filiera Italia

"Come mai una società che vende energia promuove la carne sintetica? Forse perché i bioreattori che la producono ne consumano tanta, emettendo più CO2 delle produzioni naturali? Con rischi ignoti sulla salute per chi la consuma. No ai cibi sintetici. @sorgenia"

Scrive Sorgenia su Facebook:

"La carne bovina è di gran lunga l’alimento la cui filiera di produzione e distribuzione causa in tutto più emissioni di gas serra. Per questo, si sente sempre più parlare di carne sintetica o coltivata, prodotta in laboratorio e che sta prendendo sempre più piede proponendosi come promettente alternativa alla carne tradizionale.

Scopri cos'è la carne sintetica e quanto è vicina alle nostre tavole https://up.sorgenia.it/carne-sintetica-o-coltivata-cosa.../"

Nell'articolo scritto dalla redazione di Sorgenia si legge:

"Mangiare carne senza dover allevare e uccidere un animale, senza deforestare per fare spazio alle colture di soia con cui si nutrono gli animali degli allevamenti intensivi, senza emettere grandi quantità di CO₂, senza consumare suolo e enormi quantità di acqua, e senza inquinare suoli e falde acquifere. Farlo è già realtà, grazie alla carne sintetica (chiamata anche carne coltivata o carne artificiale o carne in vitro). Negli ultimi anni i costi si stanno notevolmente abbattendo. Recentemente è stata annunciata la costruzione negli Stati Uniti del più grande impianto al mondo di produzione di carne coltivata"

Come già aveva scritto a giugno AGRICOLAE l'azienda leader in carne coltivata in laboratorio, "Good Meat", aveva inaugurato prima dell'estate a Singapore l'impianto di produzione più grande dell'Asia, preparandosi anche ad avviare la costruzione dei più grandi bioreattori al mondo negli Usa, con la societa dell'hi-tech Abec.

"Good Meat, sussidiaria della società di alternative vegetali Eat Just, ha annunciato la costruzione in Usa della serie di bioreattori più grandi al mondo per la realizzazione di carne sintetica. Come avvenuto per Singapore la costruzione dei bioreattori nasce all'interno dell'accordo di sette anni firmato con Abec, società di biotecnologie, che porterà Good Meat a produrre oltre 13mila tonnellate di carne sintetica di pollo e manzo all'anno. La creazione dei 10 nuovi bioreattori di Good Meat è in corso, afferma l'azienda, ognuno dei quali ha una capacità di 250.000 litri e sarà alto quattro piani, molto più grande di qualsiasi altro costruito fino ad oggi. Il sito statunitense per la struttura dovrebbe essere operativo alla fine del 2024" Se Pac Ue ‘frena’ agricoltura e zootecnia, avanza il cibo sintetico. Goodmeat annuncia il più grande bioreattore del mondo per sostituire carne tradizionale con carne sintetica L'articolo di Sorgenia poi prosegue descrivendo la serie di effetti benefici che avrebbe la produzione di carne coltivata in vitro, fatta crescere all'interno dei bioreattori e modellata infine con le stampanti 3D:

La carne sintetica "elimina i problemi legati agli allevamenti intensivi: di maltrattamento e condizioni di vita crudeli degli animali, di uso spropositato di antibiotici, di inquinamento dovuto allo smaltimento dei liquidi reflui che i grandi allevamenti producono in quantità non assorbibili dal terreno, di emissioni di gas serra e di consumo di acqua. Poi elimina molti problemi ambientali legati alla produzione della carne con i metodi tradizionali: innanzitutto la deforestazione per produrre i mangimi degli animali (principalmente soia), e poi le enormi emissioni di tutti e tre i principali gas serra (il metano, proveniente dal processo digestivo animale, l’anidride carbonica CO₂ e l’ossido nitroso N₂O) causati dall’intera filiera di produzione. È stato stimato che con la carne sintetica potrebbe ridursi di ¾ la produzione di gas serra e di oltre il 90% il consumo di acqua."

Sorgenia non nasconde però una della maggiori criticità legate alla produzione di carne sintetica, ovvero il grande consumo di energia che richiede per essere prodotta:

Ma c’è anche un potenziale problema ambientale dovuto alla carne sintetica, ed è legato all’energia necessaria agli impianti di produzione. Chiaramente, come per tutte le altre industrie energivore, anche quella della carne coltivata dovrà usare energia prodotta da fonti rinnovabili per ridurre il proprio impatto climatico.