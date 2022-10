Carne sintetica, Prandini: Con cibo sintetico a rischio le Pmi a favore delle grandi multinazionali. Zootecnia è una risorsa, ora stare uniti per vincere battaglia in Ue

“Il ministero della Sovranità alimentare: non è solo aver coniato una terminologia nuova. È anche avere una strategia ed una visione. Negli ultimi anni abbiamo solo vissuto nelle emergenze, senza pianificare. Per noi sovranità significa programmare, pianificare: anche a livello infrastrutturale. Ricordiamo questa estate, qiando non avevamo l’acqua per irrigare i campi. Come si evita questo? Con nuove infrastrutture, ma ci vuole la guida della politica. Sovranità: nel cibo!

Se saremo in grado di risolvere come abbiamo chiesto al governo della Meloni nei primi 100 giorni il problema della fauna selvatica significherà dare una risposta al problema dei raccolti devastati. Dispersione dell’acqua: è una vergogna. Basta demagogia! Per anni abbiamo dovuto confrontarci con chi diceva sempre di no. Sovranità per noi è avere una visione generale, non settoriale.”

Così Ettore Prandini, Presidente Coldiretti in occasione della cerimonia inaugurale della Fiera agricola e zootecnica di Montichiari.

“Alcune osservazioni sul cibo sintetico: oggi venti persone in tutto il mondo investono 25 miliardi di euro perché non si parli del cibo sintetico. Evidentemente perché c’è qualcosa da nascondere. Se le istituzioni europee fossero serie e trasparenti paragonerebbero il cibo sintetico ai prodotti farmaceutici, accertando che non siano dannosi per la salute. Sopratutto per le nuove generazioni. L’incidenza sulla spesa sanitaria per curare le persone che non si nutriranno bene la pagheremo noi, non quelle 20 perone. Serve una alleanza straordinaria: se non la giochiamo insieme questa partita, la perderemo.

Cercheranno di dividerci, dicendo che qualcuno ci guadagnerà. Ma non è così: anche la distribuzione è a rischio. È a rischio tutto il settore. La spina dorsale dell’Italia non è mai stato legato alle multinazionali, ma alle realtà medie e piccole. Un valore che oggi vale 575 miliardi in Italia, quattro milioni di occupati nel paese. Oltre il 20% del Pil. Un valore che partendo dalle nostre eccellenze possiamo far aumentare.Vogliamo la verità, un paese dove la trasparenza sia un valore reale. Vogliamo conoscenza, informazione, investire in cisgenetica, in rinnovabili. In tutto quello che può fornirci strumenti per esportare, per essere veramente protagonisti a livello di internazionalizzazione. Sta a noi portare nel mondo il cibo italiano.

Vogliamo la verità sulle filiere zootecniche, perché la zootecnia non è un problema, ma una risorsa. Senza zootecnia non riusciremmo ad affrontare nessuna sfida. Come li fai funzionare gli impianti di biogas e biometano senza la zootecnia? Bisogna coinvolgere gli imprenditori agricoli. Se parliamo di carne rossa, di maiale: bisogna trovare una forma diversa che dia la possibilità alle aziende di poter vivere rispetto alle loro superfici ed alle coltivazioni necessarie alla sopravvivenza delle loro imprese. Prodotti fitosanitari: siamo quelli che al mondo ne consumano meno di tutti gli altri.

Se io parlo di settore fitosanitario non posso paragonare nord o sud Europa. Su un ettaro di superficie qui realizziamo quattro volte tanto quel che si produce nel nord Europa. Non deve essere strumentalizzazione nella comunicazione e nell’informazione. Mai come in questo momento storico dobbiamo riconquistare quel che ci è stato consegnato dai nostri avi. L’agricoltura italiana è il paese con il livello più alto di biodiversità nel mondo. Non è solo agricoltura: è anche turismo, perché chi viene a mangiare in Italia viene a vivere una esperienza che non è possibile realizzare da nessuna altra pare del mondo. I cibi sintetici vanno ad annullare tutto questo: la storia, la cultura.

Noi saremo forti, resilienti: mai come in questo momento dobbiamo piegarci e farci strumentalizzare. Dobbiamo stare accanto alle istituzioni politiche perche questa battaglia la vinceremo solo se riusciremo ad aggregare più realtà possibile. Voglio che l’Italia torni ad essere quello che era prima: rispettata in tutto il mondo, la quarta potenza mondiale. Non esisterà un Europa senza l’Italia, e di questo dobbiamo esserne consapevoli. Lavoriamo insieme e vedrete che otterremo i risultati.”

