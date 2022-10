Carne sintetica, Rolfi (Lombardia): Nostro modello sotto attacco in Ue. Si vuole cancellare storia e tradizione per presunto ambientalismo

“Due premesse e 3 considerazioni.

La prima premessa: ringrazio le donne di Coldiretti per il grande lavoro che fate coi ragazzi nelle nostre scuole. Non è scontato che la vostra organizzazione si preoccupi di educare i giovani, cioè i consumatori di domani, a cui dobbiamo creare anticorpi per evitare di cadere nelle trappole del cibo sintetico.

La seconda premessa: ministero agricoltura e sovranità alimentare. Grazie a Coldiretti per il coraggio, perché ha voluto questo nome. Sovranità è sicurezza alimentare, è non dipendere dagli altri. Ai polemisti dell’ultima ora diciamo guardate come si chiama il ministero in Francia.”

Così Fabio Rolfi, Assessore all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia in occasione della cerimonia inaugurale della Fiera agricola e zootecnica di Montichiari.

“3 considerazioni: modello produttivo sotto attacco, tipico della pianura padana, cioè dimensione agrozootecnica intensiva. Questo modello va difeso, ma è sotto attacco dalla Farm to Fork, che nell’attuazione sposta le risorse verso altri modelli produttivi.

Ma questo modello è la storia delle nostre aziende e territorio, ma adesso è sotto attacco, quando invece questa è la base della piramide.

Coraggio per andare fuori dal coro: Ettore (Prandini) lo ha dimostrato, per dire che la transizione ecologica a cui dobbiamo tendere non significa stupidità ecologica, visione catastrofista secondo cui mondo finisce domani e dunque ci vogliono imposizioni e vincoli. Ricordate la plastic tax? Sembrava che per ridurre plastica bastava tassare aziende.

Bisogna invece puntare su innovazione, conoscenza e cultura: questa è la storia dei campi e delle aziende che rappresentate.

La mia speranza è che il nuovo governo abbia chiaro questo percorso.

Ringrazio il ministro Patuanelli per aver risolto il problema della cumulabilità.

Terza considerazione sul cibo sintetico: io vedo nel cibo sintetico, la versione agricola di ciò che lo scrittore e giornalista Federico Rampini ha definito “la cultura della cancellazione”, nuova ideologia secondo la quale ambientalismo catastrofista vuole cancellare tutto ciò che inquina.

Ma la cultura della cancellazione cancella tutto in nome di una presunta produzione del cibo che annienta l’ impatto ambientale, e se non raccontiamo bene le cose e non facciamo sistema, la nuova religione civile è destinata vincere.

L’invito a tutti voi è di tenere duro ma siamo certi che la vostra capacità a tenere le sfide vi aiuterà a superare il momento.”