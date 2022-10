Carne sintetica, Scordamaglia (Filiera Italia): Non conosciamo effetti sul lungo periodo, garantire principio di precauzione. No a un Green Deal ideologico

“Quando abbiamo incontrato ambasciatori africani, presidente PPE, la risposta era costante: il cibo sintetico è una minaccia? Non è una cosa del futuro? No, non lo è.

Le direttive in Europa vengono gestite per far smettere di produrre. E’ aumentata la macellazione delle vacche da latte, bruttissimo segnale.”

Così Luigi Scordamaglia, Consigliere Delegato Filiera Italia in occasione della cerimonia inaugurale della Fiera agricola e zootecnica di Montichiari.

“Un applicazione del green deal ideologico farà si che ci saranno importazioni da paesi che non rispettano direttive e prodotti con meno controlli e scarsa qualità. A Timmermans abbiamo detto: Coldiretti ha portato i mld di euro per digitalizzazione, siamo la migliore zootecnia al mondo, innoviamo sempre, evolviamo in sostenibilità. Non fateci lezione di ecologia, noi la vogliamo gestire non subire.

Dobbiamo comunicare e i villaggi di coldiretti sono uno strumento unico con 800 mila persone che toccano e vedono il cibo.

Siamo stati i primi a dire che la direttiva sulle emissioni non può finire con un aumento delle 150 vacche a 200, e guarda caso ieri il relatore della commissione agricoltura ha detto: si torna allo status quo anche per l’avicolo e il suino ed è stata chiesta una procedura semplificata, come dicevamo noi.

Noi non siamo quelli dei NO, possiamo aprire a impiego piu razionale fitofarmaci.

Ma oggi ci vogliono dagli 8 ai 10 anni per avere un nuovo principio attivo piu naturale.

Rilanciamo nel campo di chi ci stimola: vietiamo allora la produzione di fitofarmaci cosi impediremo che spediti in Sudamerica, e utilizzati là, ce li ritroviamo poi nel piatto.

Abbiamo stalle da latte che vanno solo con la ricetta elettronica e altre che annotano le registrazioni quando vogliono.

L’esempio del ristorante israeliano in cui si chiede la firma per mangiare cibo sintetico sarebbe la fine del principio di precauzione.

Sarebbe la fine perché non puoi commercializzare prodotti che non sai nel lungo periodo che effetti hanno.”