Carne vegana, Coldiretti: ora legge nazionale contro inganno veggie burger

“Serve una norma nazionale per fare definitivamente chiarezza su veggie burger e altri prodotti che sfruttano impropriamente nomi come mortadella, salsiccia o hamburger per evitare l’inganno ai danni del 93% dei consumatori che in Italia non seguono un regime alimentare vegetariano o vegano”. E’ quanto chiede il presidente della Coldiretti Ettore Prandini dopo che al Parlamento Europeo non ha approvato nessuno degli opposti emendamenti che si proponevano, o di vietare o di consentire, l'uso delle denominazioni di alimenti a base di carne per i prodotti di origine vegetale.

