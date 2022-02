Caro carburante: Nevi (FI), buon senso e responsabilità da parte di tutti, scongiurare sciopero

“Lo sciopero degli autotrasportatori va evitato a tutti i costi. Il governo intervenga subito per scongiurare si scateni una guerra tra poveri in un momento in cui, anche a causa dell’acuirsi della crisi Ucraina, l’enorme problema del caro dei costi dell’energia e delle materie prime potrebbe aggravarsi ulteriormente. Se il blocco dei trasporti sarà confermato, il settore agroalimentare italiano rischierà il collasso, le varie produzioni saranno costrette a interrompersi, tonnellate su tonnellate di merci finiranno al macero e migliaia di animali moriranno di fame. Sarebbe l’ennesimo colpo a una filiera già duramente colpita prima dagli effetti collaterali della pandemia e adesso anche dalla crisi che si sta consumando ai confini europei. Mi appello, dunque, a tutte le parti in causa affinché, pur nel rispetto delle evidenti criticità che stanno affliggendo alcuni settori in particolar modo, ci siano da parte di tutti il buon senso e la responsabilità di non contribuire all’ulteriormente acuirsi di una situazione già fortemente compressa per riprendersi dalla quale ci vorranno anni”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera e responsabile del dipartimento Agricoltura del movimento azzurro, Raffaele Nevi.