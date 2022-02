Caro concimi, Crea: A rischio export e produzione grano. Applicare metodo consociazioni per non dipendere da concimi e fertilizzanti

Con il blocco delle esportazioni dalla Russia del nitrato d’ammonio andiamo incontro ad un grosso problema.

Nel breve periodo, per quanto riguarda i cereali, se i costi di concimazione diventeranno proibitivi gli agricoltori non potranno più fare alcuna concimazione di copertura e questo porterà un calo importante della produzione.

Se produciamo poco significa però che dovremo acquistare cereali nel mercato estero ma più grandi esportatori sono proprio Russia e Ucraina. Allora dovremo ricorrere al Canada ma qui c’è il problema glifosate. Il rischio dunque è di ritrovarci a luglio con una produzione in calo del 30-40% e questo significa anche una riduzione del nostro export.”

Questa la situazione illustrata ad AGRICOLAE dal Direttore Crea Agricoltura e Ambiente, Giuseppe Corti, in merito al rincaro concimi a seguito della situazione russo-ucraina.

“Nel lungo periodo si può mitigare problema, seppur senza risolverlo del tutto. La comunità scientifica italiana in campo agricolo è tra le migliori al mondo ed è da tanti anni che imploriamo di seguire alcune regole, che purtroppo vengono spesso disattese. Adesso è giunto il momento per dare il via a tutte le capacità scientifiche e tecniche che in Italia possediamo, con centri di ricerca meravigliosi” prosegue Corti.

Nel lungo periodo possiamo perciò utilizzare la tecnica della consociazione, mettere cioè insieme leguminose e cereali. Abbiamo già sperimentato in Italia questo metodo e abbiamo condotto ricerche che dimostrano una riduzione del 50% del bisogno di concimazione e di fertilizzanti e dell’80% di trattamenti anticrittogamici. Possiamo avere produzioni di qualità con un minor uso di fertilizzanti.

Le Consociazioni hanno poi un ulteriore aspetto straordinario, perché coltivando un ettaro a cereali e leguminose abbiamo un plus produttivo, come fosse un ettaro e dieci” sottolinea il Direttore Crea Agricoltura e Ambiente.

“La consociazione si può fare su larga scala e permette dunque di conservare il suolo, utilizzando meno fertilizzanti, compresi gli azotati da cui troppo dipendiamo.

Viene da una resistenza culturale il non applicare questa tipologia di coltivazione, adesso però con le nuove generazioni la situazione è cambiata, grazie anche all’introduzione di personale esperto che è fondamentale per recepire le innovazioni in campo scientifico.

Da 40 anni diciamo di fare attenzione al suolo, abbiamo sempre detto che si sarebbe arrivati ad un punto di non ritorno. Infatti è il suolo che adesso ci dice cosa coltivare perché i terreni sono degradati e si può fare solo grano nella zona collinare italiana. Le consociazioni ci possono aiutare ma questo non può valere però per tutte le regioni perché non ci sono le condizione pedoclimatiche adatte."