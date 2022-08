Caro energia, Bellanova: devastante sulla filiera del pomodoro da industria. Intervenire subito con un rafforzamento del DL Aiuti-bis

“Al grido d’allarme sul caro energia e i suoi effetti devastanti lanciato da Francesco Mutti e che riguarda l’intera filiera del pomodoro da industria è necessario rispondere immediatamente e concretamente. Un primo strumento è già nella disponibilità del Parlamento, con l’esame e l’approvazione in legge del decreto legge Aiuti Bis su energia, emergenza idrica, politiche sociali già fissata al Senato per il 6 settembre prossimo. In quella sede, d’intesa con il Governo, potranno già essere presentate e approvate ulteriori misure straordinarie e urgentissime a favore di settori importanti, strategici e particolarmente vulnerabili, perché siano sostenuti in questo difficilissimo momento. E tra questi, ritengo sia assolutamente necessario considerare anche il segmento della filiera agroalimentare legato alla raccolta a trasformazione del pomodoro, che esprime un fatturato di oltre 4miliardi, ha una capacità occupazionale lungo la filiera agricola e industriale per oltre 50mila addetti concentrati prevalentemente nel Mezzogiorno, nel 2021 è stato il secondo produttore mondiale dopo gli Stati Uniti superando anche la Cina”.

Così la presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, candidata per il Senato in Puglia come capolista e in Sicilia, Collegio 1.

“Quello della trasformazione del pomodoro è un comparto particolare”, prosegue Bellanova, "che concentra tutti i suoi consumi in un periodo limitato, all'incirca dal 20 luglio al 30 settembre, con consumi estremamente ridotti nel resto dell’anno e con una produzione che non può in alcun modo essere posticipata, ritardata ed ovviamente neppure sospesa.

L’impatto dei costi abnormi del gas sul settore rischia di avere un effetto disastroso per le imprese e per i consumatori, mettendo a repentaglio una tra le produzioni che contraddistinguono il sistema Italia, peraltro caratterizzata da uno sforzo di riposizionamento anche sul versante delle condizioni e della tutela del lavoro. Al netto della campagna elettorale, e delle differenti posizioni di ognuno, si può intervenire subito con un lavoro condiviso delle forze politiche in Parlamento che metta al primo posto l’interesse del Paese, delle imprese, dei lavoratori. Poi nelle piazze ognuno si appunterà a suo piacere le medagliette. L’importante adesso è agire e agire subito. Noi ci siamo e lavoreremo per questo fino all’ultimo momento utile”.