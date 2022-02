Caro Energia, Governo corre ai ripari e prolunga Stato emergenza Ucraina al 31/12. Mentre per gli 007 Italia può reggere crisi del momento

Il governo corre ai ripari per affrontare le difficoltà derivanti dagli attriti con la Russia, in primis quelle legate al settore energetico. E lo fa dando il semaforo verde al decreto deputato a garantire da una parte gli aiuti di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all’Ucraina e dall'altra a mettere in sicurezza il sistema elettrico italiano.

Oltre a prolungare lo stato di emergenza al 31 dicembre e a stanziare circa 10 milioni di euro per i rifugiati, il governo ha dato priorità a mettere in sicurezza il sistema energetico italiano.

Secondo quanto riporta il comunicato finale del Cdm, il decreto “si occupa del livello di rischio imprevisto per il normale funzionamento del sistema nazionale di gas naturale. Per questo si autorizza l’anticipo, anche a scopo preventivo, dell’adozione delle misure di aumento dell’offerta e/o riduzione della domanda di gas previste in casi di emergenza. La norma rende immediatamente attuabile, se fosse necessario, la riduzione del consumo di gas delle centrali elettriche oggi attive, attraverso la massimizzazione della produzione da altre fonti e fermo restando il contributo delle energie rinnovabili. Per rendere concretamente operative le misure, si affida una serie di compiti a Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale”, spiega l'esecutivo.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, del Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti sulla crisi in Ucraina.

Il decreto interviene, alla luce dell’emergenza in atto, in diversi ambiti.

Difesa

In particolare, il provvedimento contiene una norma abilitante che, dopo una preventiva risoluzione delle Camere, consente al Ministro della difesa di adottare un decreto interministeriale per la cessione alle autorità governative dell’Ucraina di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari. E’ prevista peraltro una deroga specifica ad alcune disposizioni vigenti.

Rifugiati

Il decreto prende prime misure per l’eventualità che una parte del flusso dei profughi si indirizzi presso il nostro Paese: in Italia vi è una cospicua presenza di cittadini ucraini, circa 250.000 persone.

Il provvedimento prevede, pertanto, il rafforzamento della rete di accoglienza degli stranieri. Inoltre, si dispone che i cittadini ucraini vengano ospitati nei CAS anche indipendentemente dal fatto che abbiano presentato domanda di protezione internazionale.

Università

Infine, è istituito un apposito Fondo da 500 mila euro per finanziare misure di sostegno per studenti, ricercatori e docenti ucraini affinché possano svolgere le proprie attività presso università, istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica ed enti di ricerca italiani.

STATO DI EMERGENZA PER L’ACCOGLIENZA DEI CITTADINI UCRAINI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Al fine di organizzare ed attuare gli interventi più urgenti sono stati stanziati 10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali.

Ma secondo i Servizi Segreti italiani il Paese è perfettamente in grado di reggere la crisi energetica.

“Le profonde implicazioni della transizione energetica in atto, che investono a un tempo aspetti tecnologici, economici e sociali con una rapidità priva di precedenti storici, non mancano di avere cruciali riflessi anche sul piano della sicurezza del Sistema Paese. In tale quadro, emergono profili di rischio che si declinano su diversi orizzonti temporali e la cui portata, nel corso dell’anno appena conclusosi, è apparsa in tutta la sua evidenza sia per quanto attiene la forte incertezza che caratterizza i prezzi dell’energia, sia con riferimento alle complessità derivanti da un disallineamento a livello internazionale tra le posizioni di chi, seguendo la leadership dell’UE, mira a un rapido processo di decarbonizzazione e chi attribuisce una diversa priorità alla riduzione delle emissioni”, rileva la relazione annuale dell'intelligence al Parlamento.

COSA DICE IL REPORT

“In questo quadro, l’azione informativa a tutela del Sistema Paese si è dovuta confrontare, in primo luogo, con la necessità di offrire supporto al decisore politico nell’ottica di garantire l’affidabilità del corrente approvvigionamento energetico, che si basa su un paniere in maggioranza composto da fonti primarie fossili, soprattutto petrolio e gas, e nel quale il vettore elettrico gioca un ruolo particolarmente delicato, stante l’immediatezza delle ripercussioni negative di un eventuale fenomeno di generalizzata interruzione del servizio”, prosegue il report. “Si è trattato, anzitutto, del monitoraggio di tutte le dinamiche suscettibili di influenzare l’integrità e l’operatività delle infrastrutture di produzione, trasporto, stoccaggio/accumulo di energia situate in territorio nazionale o lungo le filiere di approvvigionamento internazionale del nostro Paese, inclusa – oltre a eventuali progettualità di attori ostili e a possibili ricadute in ambito energetico di dinamiche geopolitiche – l’evoluzione degli assetti proprietari dei player di settore e l’impatto sul sistema nazionale delle scelte strategiche di operatori esteri. L’azione informativa volta a scongiurare criticità nel breve periodo ha necessariamente riguardato, altresì, le dinamiche relative ai mercati energetici, caratterizzati – soprattutto nell’ultima parte dell’anno – da forti disequilibri tra domanda e offerta, a livello globale, in una molteplicità di commodity e dai conseguenti aumenti dei prezzi, suscettibili anche di impattare negativamente sulla ripresa economica dei Paesi importatori, nonché, più in generale, sul livello di benessere della popolazione”.

“L’attività di supporto informativo al decisore si è dispiegata, inoltre, con l’obiettivo di corrispondere all’esigenza di individuare i profili di rischio connessi alle trasformazioni attese nel sistema energetico globale e nazionale, anche al fine di consentire tempestivi interventi volti a mitigare possibili effetti negativi per il Sistema Paese – ha proseguito il report -. A fronte dell’attesa ulteriore diffusione delle fonti rinnovabili, suscettibile di ridurre significativamente la dipendenza dalle importazioni di idrocarburi, l’azione informativa ha, nondimeno, consentito di profilare anche potenziali elementi di criticità per la sicurezza energetica nazionale. Tra questi, si possono rilevare i rischi connessi alla eventuale futura dipendenza tecnologica da fornitori extraeuropei, a possibili colli di bottiglia nell’approvvigionamento di materie prime necessarie alla fabbricazione di apparecchiature per lo sfruttamento delle rinnovabili, nonché all’adeguatezza delle infrastrutture deputate alla stabilità della rete elettrica in un contesto di crescente peso delle fonti non programmabili nel mix di generazione. L’impegno del Comparto, in un’ottica di tutela dei profili di sicurezza energetica nel quadro della decarbonizzazione, ha anche riguardato un’attività di horizon scanning volta a identificare opportunità e minacce legate all’evoluzione tecnologica connessa alle soluzioni a basse o nulle emissioni climalteranti, con riferimento sia agli sviluppi sul piano della ricerca scientifica, sia alle potenzialità del tessuto produttivo nazionale, anche al fine di preservarne la capacità di innovare, determinando esternalità positive per il Sistema Paese nel suo complesso”.

TRANSIZIONE ENERGETICA E APPROVVIGIONAMENTO DI GAS NATURALE

“Il gas, con una quota prossima al 40%, costituisce la principale fonte primaria del paniere energetico nazionale e la sua valenza è accentuata dal fatto che le centrali alimentate a metano rappresentano circa la metà della produzione elettrica italiana. Nella prospettiva della progressiva decarbonizzazione e in linea con le previsioni del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, la rilevanza del gas appare destinata a perdurare, fino almeno al prossimo decennio, quale complemento delle rinnovabili discontinue (eolico e fotovoltaico) nella fase di transizione – si legge nella relazione degli 007 -. La strutturale ed elevata dipendenza dalle importazioni di gas, superiore al 95%, rappresenta dunque un elemento di significativa criticità per la sicurezza dell’approvvigionamento nazionale, la cui affidabilità risulta garantita, tuttavia, da un’ampia e diversificata capacità di importazione e da una dotazione di infrastrutture di stoccaggio in grado di compensare la stagionalità della domanda, nonché eventuali problemi di funzionamento di un gasdotto o di un terminale di rigassificazione. In particolare, in attuazione del Regolamento (UE) 2017/1938, il sistema infrastrutturale italiano rispetta la cd. formula N-1, ossia la capacità di soddisfare, grazie alla ridondanza, livelli di domanda molto elevati anche in caso di interruzione della principale infrastruttura di importazione, ossia del gasdotto che trasporta i flussi in arrivo dalla Russia fino al punto di ingresso di Tarvisio e che, nel 2021, ha veicolato il 38% del fabbisogno nazionale”.

