Caro gasolio, Uncai: riduzione delle accise fisse che gravano sul carburante

“La pandemia e il conflitto in Ucraina hanno reso incerte le catene di approvvigionamento, la situazione è critica per tutto il comparto agroalimentare, a partire dal settore agromeccanico; da qui la richiesta del provvedimento d’urgenza”, prosegue il Presidente UNCAI. “I contoterzisti agromeccanici sono impegnati in tutte le lavorazioni in campo, dalla semina al raccolto al trasferimento su gomma dei prodotti. Anticipano ogni costo variabile, compreso quello per il gasolio. Se un anno fa per ritirare a inizio anno 100mila litri di gasolio agricolo un’impresa agromeccanica spendeva 65mila euro, oggi per lo stesso quantitativo occorrono quasi 130mila euro. Si tratta di imprese di media grandezza, che potrebbero non riuscire a reggere un’esposizione finanziaria di tale misura fino a dicembre, quando fatturerà le lavorazioni ai clienti.”

Senza l’intervento richiesto, si assisterà a un effetto a cascata sul costo dei servizi conto terzi e soprattutto dei beni alimentari. “Come si possono ricalibrare le tariffe delle lavorazioni agromeccaniche rendendole proporzionali all’aumentare del costo di gasolio, ma anche mangimi, urea e fertilizzanti? Di quanto dovremmo aumentare il costo di una semina o di una raccolta? Del 40%? Del 50%? Ancora di più? Come è facile capire non è possibile spingere troppo sui prezzi. Se però non si trova una soluzione, e in fretta, si smetterà di produrre. Un paradosso, visti e sentiti gli inviti a produrre di più, a guadagnarsi, addirittura, la sovranità alimentare!”, prosegue Tassinari.