“CASA MD” CON ANTONELLA CLERICI

L’esordio in Tv non è l’unica novità della comunicazione MD per il 2020. Parte anche un nuovo originale progetto di comunicazione digitale dal titolo “CASA MD”. In un luogo familiare e accogliente come può essere una vera e propria cucina di casa, Antonella Clerici e il suo chef di fiducia fin da “La Prova del Cuoco”, Mauro Improta, “duettano” ai fornelli per creare ricette in cui protagonisti sono la loro creatività e naturalmente i prodotti MD.

