Caso Zampa, è ‘mistero’. MSal scarica su Antitrust, che dice: parere c’è ma non lo abbiamo. ‘Secretato’ per ‘regolamento’. Per ora

Sandra Zampa torna al ministero della Salute in barba alla legge 20 luglio 2004, n.215? Il ministero della Salute spiega di aver avuto il parere favorevole dall'Antitrust e dall'Antitrust spiegano che "il parere c'è ma non può essere reso pubblico. Perché la procedura non vuole". Poi aggiungono: "In questo momento". Alla richiesta di quale sia la citata normativa che preveda che un parere sulla tutela di una norma a tutela dei cittadini non possa essere reso pubblico, la risposta è la seguente: "lo dice il regolamento". E poi riagganciano il telefono.



AGRICOLAE, dopo aver dato notizia della presunta incompatibilità dell'incarico a Zampa presso lo stesso dicastero dove prima era sottosegretario, ha chiesto lumi al ministero della Salute, chiedendo nella fattispecie che genere di ingaggio sarà affidato all'ex sottosegretario e come il ministero intende superare il vincolo della normativa che "assicura - si legge nel sito dell'Antitrust - che i titolari di cariche di governo svolgano la loro attività nell'esclusivo interesse pubblico".

Il ministero della Salute, risponde - dopo qualche giorno - che Zampa (benché ci sia proprio una direzione generale preposta a tali funzioni, ndr) - curerà gli aspetti comunicativi relativi alle relazioni internazionali e alle attività istituzionali nazionali del Ministero dove prima era sottosegretario. Ma nessuna spiegazione rispetto al superamento della normativa vigente. "Abbiamo avuto il parere favorevole dall'Antitrust", si limita a scrivere il ministero della Salute. Senza le spiegazioni nel merito.

AGRICOLAE ha dunque chiesto lumi all'Autorità garante per la concorrenza chiedendo - nuovamente - come l'Autorità abbia superato la normativa che prevede l'incopatibilità a ricoprire ruoli nei dicasteri a coloro che hanno ricoperto ruoli di cariche di governo, per i successivi 12 mesi dalla scadenza degli stessi.

Informazioni che dovrebbero - dato che come comunicato dal ministero della Salute il parere c'è già - essere nelle immediate disponibilità dell'Autorità garante per la concorrenza di mercato, oltre che del ministero della Salute. Ma nulla. Nessuna spiegazione. Nessun documento relativo al parere favorevole.

"Il parere non è pubblico. Il parere c'è ma al momento non può essere reso pubblico. Ci sono delle procedure di regolamento e dei tempi stabiliti", spiegano ad AGRICOLAE dall'Antitrust. E in merito a come è stato possibile superare la normativa vigente e riportata sul sito della stessa Autorità, l'ufficio stampa Antitrust spiega di non essere in grado di fornire spiegazioni: "C'è una valutazione del collegio che si è riunito ma non può essere resa pubblica. Non posso rispondere" in merito a come è stato superato il vincolo della legge presente sul sito.

A fronte di quanto detto e 'non detto' dall'Antitrust e delle rassicurazioni della Salute, resta quanto riportato sulla sezione 'Conflitti di interesse' della stessa Autorità per la concorrenza di mercato:

Conflitto di interessi

"Con la legge 20 luglio 2004, n.215 il Parlamento ha voluto assicurare che i titolari di cariche di Governo svolgano la loro attività nell’esclusivo interesse pubblico. L’obiettivo è evitare che Presidente del Consiglio, ministri e sottosegretari decidano in una situazione di conflitto di interessi perché un determinato atto di governo riguarda materie rispetto alle quali sono direttamente o indirettamente portatore di interessi privati che possono confliggere con interessi pubblici.

Per raggiungere l’obiettivo la legge stabilisce, in via preventiva, una serie di incompatibilità tra incarichi di governo e altre funzioni. Esiste comunque sempre conflitto di interessi quando chi adotta un atto di governo o omette un atto dovuto compie quella scelta perché comporta un effetto specifico e preferenziale sulla sua sfera patrimoniale o su quella di un parente, con danno per l’interesse pubblico".

In particolare al punto 4 dell'Art. 2 relativo all'Incompatibilità [Come modificato dall’articolo3-ter del decreto legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con legge 31 maggio 2005, n. 88] si legge, sempre sul sito della stessa AGCM:



"L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta".

Come un parere dell’autorità possa ribaltare questa precisa disposizione, apparentemente poco interpretabile altrimenti, resta ad oggi un mistero.