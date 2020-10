Ccnl alimentare, Rota (Fai Cisl): Federalimentare riprenda coordinamento

“La sfida della rappresentanza, anche alla luce di come abbiamo gestito positivamente finora la crisi pandemica – conclude Rota – va affrontata in questo momento con ancora maggiore senso di responsabilità. L’alimentare italiano sta dimostrando di reggere l’urto anche in un momento difficile come quello attuale, ma lo scenario che abbiamo davanti è critico e in parte inedito, per cui crediamo sia fondamentale avere un interlocutore che sappia gestire la rappresentanza di tutte le realtà produttive nel rispetto delle diverse esigenze. Siamo ancora nelle condizioni di farlo, possiamo interpretare insieme le difficoltà del settore, come dimostra anche il contratto costruito in questi dieci mesi di trattativa. Completare la copertura di tutti i lavoratori del settore, percorrendo insieme a Federalimentare l’ultimo miglio, sarebbe una bella risposta a chi in questo momento vorrebbe strumentalizzare le difficoltà incontrate per colpire i corpi intermedi e favorire una frammentazione che nel lungo periodo potrà solo danneggiare il Paese”.

