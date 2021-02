Ccnl tabacco. Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil e Apti, soddisfazione per il risultato positivo raggiunto

“Oggi, presso la sede dell’APTI di Roma, le Segreterie nazionali dai Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil e APTI con il Coordinamento nazionale delle RSU e le Segreterie territoriali, hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL 2021-2024 per i dipendenti delle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto”. Ne danno notizia in una nota congiunta Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil e APTI.

“Siamo di fronte a un rinnovo importante, sia nella parte normativa che economica, che dà il giusto riconoscimento alle tante lavoratrici e lavoratori del settore. L’aumento salariale è pari a 78 euro dal 1° gennaio 2021 al livello 4a, senza vacanza contrattuale, con un recupero immediato del potere d’acquisto dei salari e un incremento pari al 4.91%. L’aumento è suddiviso nelle seguenti tranche: al 1° gennaio 2021 20 euro; 1° gennaio 2022 25 euro; 1° gennaio 2023 20 euro; 1° gennaio 2024 13 euro. Abbiamo costruito un sistema salariale che va a tutelare i salari dei profili professionali più bassi.

Importanti le novità stabilite per quanto riguarda la parte normativa. Tra i punti particolarmente qualificanti ricordiamo: la disciplina contrattuale del lavoro agile, tema così attuale in questi difficili mesi, la lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni nel luogo di lavoro; l’attenzione ai temi della formazione e della sicurezza con l’istituzione della “giornata della sicurezza” sul lavoro, insieme alla traduzione delle relative informazioni nelle lingue straniere. Un altro capitolo significativo è quello sui permessi e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con la previsione di 16 ore di permesso retribuito per l’assistenza extra generazionale e 16 ore di permesso retribuito per l’inserimento dei figli al nido; previsto anche un incremento di ulteriori 12 mesi per l’esenzione dal lavoro notturno per le lavoratici madri e i padri mono affidatari; per una maggiore divulgazione dei temi della previdenza complementare è stata prevista un’ora di assemblea dedicata al tema”.

“Il rinnovo del contratto – ribadiscono Fai, Flai, Uila e APTI - mette ancora una volta in evidenza l’importanza, il ruolo e la qualità delle relazioni industriali in un settore strategico, sia per gli aspetti occupazionali in aree spesso difficili, sia per la competitività ad esso riconosciuta nei mercati internazionali. Fai, Flai, Uila e APTI esprimono soddisfazione per il positivo risultato raggiunto frutto di un lavoro responsabile e del confronto costruttivo a tutti i livelli”.