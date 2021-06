Censimento agricolo, verso proroga Istat. Caa in affanno e titolari introvabili. Coldiretti vola, Cia divisa. L’agenzia dei Servizi di Merlino al decimo posto

ll Censimento Istat delle aziende agricole? L'Istat paga bene (diversi milioni di euro per Caa, quantomeno i più grossi) ma i Centri di assistenza agricola sono in affanno e ora, per non incorrere in sanzioni, si mette in campo una proroga della consegna dei dati, originariamente prevista per il 30 giugno.

Nonostante le ultime tendenze denotino un'accelerazione rispetto agli andamenti recenti, con una crescita del 18% circa, i Caa non ce la fanno. Si ritrovano a far fronte da un lato il sistema Sian che funziona a singhiozzi, con il subentro di Leonardo ad Almaviva e tutti gli sconvolgimenti tecnici del caso; dall'altro lato con una situazione che spesso si traduce nel dover cercare a rimpiattino i titolari delle aziende che non sono reperibili. Insomma, una sorta di giornalismo investigativo.

A tutto questo si aggiunge il tran tran della lavorazione delle domande Pac, anche queste in scadenza (dopo esser state già prorogate).

Stando ai dati aggiornati all'11 giugno relativi ai singoli Caa nazionali, la Coldiretti è in testa con il 93 per cento delle 409mila pratiche lavorate.

Il Coordinamento Caa delle Venezie si trova al terzo posto con circa l'84 per cento delle quasi 30mila pratiche assegnate.

La Cia invece va avanti divisa in tre fronti che vanno ognuno per conto suo tra cui spicca solo l'Emilia:

La Nuova Agrimm srl - Caa Cia dell'Emilia si posiziona al secondo posto con quasi il 90 per cento delle 12mila pratiche assegnate;

Il Coordinamento nazionale Caa Cia Srl si trova al decimo posto con circa il 70 per cento delle 160mila pratiche - una più una meno - assegnatele. La stessa Cia che secondo il direttore Claudia Merlino - come dichiarato lo scorso 5 maggio - sarebbe diventata sempre di più un'agenzia di Servizi;

Infine il Centro Cia Srl, con il circa 69 per cento delle quasi 20mila pratiche assegnate.

Il Coordinamento Caa delle Venezie si trova al terzo posto con circa l'84 per cento delle quasi 30mila pratiche assegnate.

Il Coordinamento nazionale Caa di Aic Veneto Srl è invece al quarto posto con l'82% di circa 3500 pratiche.

Confagricoltura, con circa 130mila pratiche da lavorare tutte di medie e grosse dimensioni è a quota quasi 70 per cento. Ma ai Centri di assistenza agricola la Confagricoltura non ci ha mai creduto troppo.

In totale, su circa 1.150.000 pratiche da lavorare, ne sono state portate 'coperte' il 75 per cento circa.