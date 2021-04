Centemero (Lega), tutelare asset strategico del nostro Paese

Soddisfazione per l'approvazione della mozione di maggioranza sulla vendita di Borsa Italiana. E' un asset strategico del nostro Paese e come tale va tutelato e valorizzato. Per fortuna esiste il Parlamento e il governo è cambiato. Ora c'è più attenzione al mondo della finanza, che conta migliaia di addetti in Italia. L'esecutivo Draghi ha una grande responsabilità: dimostrare di essere altro rispetto a chi pensava costantemente a creare uno Stato assistenzialista solo per trovare un po' di consenso nei sondaggi. Se non si stimola la libera impresa e la creazione di un quadro solido di certezza del diritto, in questo Paese continuerà lo stillicidio della fuga degli investitori e dei propri talenti".

