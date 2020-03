CENTINAIO: CONTE VENGA IN AULA A SPIEGARE LO STATO DI EMERGENZA E PERCHÉ NON L’HA PORTATO AVANTI. GOVERNO GIÀ PENSA A COME RIFARSI SU AZIENDE

“La gente sta morendo proprio lì dove avevano invitato le persone a fare gli apericena. Non abbiamo mascherine nonostante sia stato dichiarato stato emergenza nazionale da gennaio per sei mesi. E il governo si preoccupa di pensare già a come mazzolare le imprese quando sarà finita l’emergenza allungando di due anni il periodo dei controlli fiscali. A fronte di una proroga di tre mesi. Non permettendo certo il new DEAL di cui avrà bisogno l’Italia in uno scenario post bellico. E Conte è stato costretto a stringere le misure solo perché le regioni del Nord lo hanno sorpassato a destra appoggiate da Speranza (con il quale non dono mancate le tensioni).

