CENTINAIO (LEGA): “ARRIVATO A PAVIA MISSIONE COMPIUTA”

"Arrivato in questo momento a Pavia dopo aver lasciato a Savona il resto del gruppo. Abbiamo rispettato tutte le precauzioni comunicate alla Farnesina e abbiamo comunicato alla Prefettura di Savona (luogo del distacco del primo gruppo); di Pavia ( luogo di arrivo del sottoscritto) e di Pisa (luogo di arrivo del grosso del gruppo) quanto abbiamo fatto e ci siamo messi a disposizione. Un viaggio lungo e stancante sia fisicamente che mentalmente. Una delle esperienze più importanti degli ultimi anni che mi ha permesso di aiutare nostri connazionali totalmente abbandonati dalle istituzioni e che hanno visto in noi l’unica alternativa credibile. Ci siamo sostituiti allo Stato? Quando lo stato (con la S minuscola) abbandona gli italiani all’estero è giusto sostituire lo stato. Se lo rifarei? Ripartirei anche adesso se ne avessi la forza fisica. La storia che più di tutte mi ha impressionato? La signora con la sclerosi multipla abbandonata al suo destino; la signora che doveva raggiungere il marito che deve fare le cure oncologiche e la famiglia di 4 persone (di cui due bambini piccoli)a cui Alitalia ha fatto un preventivo di 1.700 euro per rientrare a Roma. Questi sono i veri sciacalli. Cosa ho da dire a di maio? Nella storia del turismo italiano non è mai successo che la più importante associazione dei Tour Operator, ASTOI, criticasse così apertamente un Ministro degli Esteri. Non è successo ai tempi delle torri gemelle e nemmeno per lo tsunami. Lui ha battuto ogni record negativo. Se fossi in lui organizzerei una conferenza per chiedere scusa all’Italia. Chi voglio ringraziare? In primis Susanna Ceccardi per l’idea e poi tutti gli italiani, anche parlamentari di sinistra, che mi hanno fatto i complimenti e ci hanno esortato ad andare avanti. Le polemiche? Le lascio ai leoni da tastiera noi siamo andati e abbiamo fatto qualcosa. Loro, anzi lei, organizza i pranzi sociali al Ministero.” Queste le prime parole del già Ministro del turismo intervistato dai giornalisti a Pavia al suo arrivo.

Centinaio aveva scritto che sul pullman c'erano anche bambini, anziani, studenti che erano lì per il progetto Erasmus e non avevano più un euro per tornare a casa e una signora in carrozzina. "Tutti abbandonati dal Signor Di maio (che dovrebbe vergognarsi e andarsi a nascondere). Tutti con le mail inviate alla Farnesina con risposte ridicole e con proposte di viaggi di ritorno con cifre astronomiche. Lo Stato ha fallito Di maio (che adesso fa il fenomeno improvvisandosi tour operator del rientro) ha fallito", spiega l'esponente della Lega.

