CENTINAIO, LEGA: GOVERNO TROVI FONDI PER SETTORE, NO BUONISMO E IDEE STRAMPALATE

“L’intervista odierna del ministro Bellanova a “Repubblica”, conferma che il vecchio vizio della sinistra, quello cioè di provare a legalizzare quello che legale non è, non passa mai di moda. Nessuna regolarizzazione può essere concepita, neanche in via temporanea; non è così che si aiuta il comparto agricolo; non è col consueto buonismo da terza pagina che si affrontano e si risolvono i dubbi, le incertezze, le poche speranze dei nostri produttori. Serve altro per reperire manodopera, soprattutto italiana, alla quale assicurare di poter lavorare e di farlo in sicurezza. Trovino, e alla svelta, strategie e fondi per il settore: idee strampalate e mancette se le possono anche tenere strette”.

