CENTINAIO (LEGA): VILE ATTACCO AL SAN MATTEO E AL PROF BALDANTI

"Da cittadino Pavese e da Italiano mi indigno per quanto pubblicato nei giorni scorsi dal fatto quotidiano. Articolo che mette in dubbio la serietà del Professore e dell’intero Ospedale Pavese. Il lavoro quotidiano degli operatori sanitari, la serietà e dedizione al lavoro di chi ha fatto della propria professione una ragione di vita, l’impegno nel trovare una cura da parte dei ricercatori non possono essere macchiati da un articolo fatto solo per vendere qualche copia in più. In questo momento quello che conta è la serietà di chi, per anni, ha lavorato in silenzio e che, anche oggi, continua a farlo per la nostra salute. Esprimo solidarietà formale e morale nei confronti del Professore e di tutto il mondo scientifico che in queste ore mi ha contattato indignato per l’accaduto.”

