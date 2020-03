CENTINAIO (LEGA): VINITALY PATRIMONIO DEL VINO ITALIANO NEL MONDO

“Annullato il Vinitaly, il 2020 sarà l’anno di Milano Wine Week. Vinitaly e Veronafiere restano però, come affermato più volte in tutti i contesti nazionali e internazionali, il riferimento per promuovere il Made in Italy vitivinicolo. In questo momento di difficoltà, non vi erano le condizioni per svolgere al meglio una manifestazione internazionale di questo calibro. Spostarla al 2021 rappresenta quindi un gesto di responsabilità che va apprezzato. Tutelare Vinitaly vuol dire difendere e valorizzare le oltre 500 denominazioni che rappresentano i nostri territori, ed è quindi un obbligo morale per tutti noi.” Lo afferma il già Ministro Gian Marco Centinaio intervistato dai giornalisti di settore.

