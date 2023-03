Centootto. Storie di pesca, incontri e scontri nel Mediterraneo. VIDEOINTERVISTE DI: Siracusano, Cerreto, Rota, Scilla

Si è svolta quest’oggi, presso la Sala dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, l’iniziativa “Centootto. Storie di pesca, incontri e scontri nel Mediterraneo”, nel corso della quale è stato proiettato il docufilm “Centootto”.

L’opera, della durata di 50 minuti, narra la vicenda dei 18 pescatori siciliani detenuti in Libia nel 2020 per oltre tre mesi, e dopo essere passata per un evento collaterale della 78ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica de La Biennale di Venezia e per diversi cinema, piazze e festival, approda ora alla Camera per tenere alta l’attenzione della politica su temi di bruciante attualità, quelli appunto della sicurezza in mare per i pescatori italiani e del ruolo dell’Italia nel Mediterraneo.

Di seguito gli interventi: