CENTRI ASSISTENZA AGRICOLA UCI – SERPILLO: FASE INTENSA E DELICATA MA DECISI A NON RALLENTARE NONOSTANTE PROCEDURE COMPLESSE

“Il nostro lavoro non si ferma soprattutto in questa situazione delicata.

Siamo costantemente impegnati nel tentativo di velocizzare i ritmi di assistenza e consulenza nei confronti degli operatori, e soprattutto dei cittadini, che soffrono particolarmente il difficile momento che stiamo vivendo, perciò siamo costretti a tenere ritmi sostenuti”.

Il Presidente Nazionale UCI, Mario Serpillo, ha di fronte a sé un grande lavoro.

“Sappiamo quanto sia complesso e necessario il servizio di informazione sulle misure varate dal Governo.

Stiamo lavorando alacremente su tutte le misure emanate nei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'emergenza del Covid-19. Ma alcune procedure devono ancora essere definite dall'INPS e saranno tutte in forma telematica.

Perciò sia i CAF che i Patronati sono in prima linea nel tentativo di ridurre al massimo il disagio delle fasce sociali, maggiormente esposte e bisognose di assistenza, che quotidianamente cercano risposte ai loro bisogni alle loro domande e alle loro preoccupazioni primarie.

Le stesse problematiche riguardano i piccoli produttori agricoli e i piccoli imprenditori, impegnati nelle varie filiere produttive dell'agricoltura e dell'agroalimentare, di cui necessariamente un Sindacato deve farsi carico in termini di assistenza, consulenza e di informazione costante.

Ne consegue che i Centri di assistenza agricola, come il nostro Agri Servizi, vivono anch'essi una fase intensa e molto delicata lavorando in modo precario. Anche in questo caso le strade per reperire informazioni, strumenti e procedure, compatibili con le misure per contenere i contagi, sono complesse e richiedono tempi lunghi.

Confidiamo, nelle ore e nei giorni seguenti, di poter avere ulteriori elementi di conoscenza e di poterli diffondere a vantaggio di tutti.

Su due specifiche Misure, oggetto di richieste di chiarimenti da parte dei nostri operatori, vorrei rassicurare tutti che siamo, a nostra volta, in attesa di chiarimenti e procedure per avviare i profili di assistenza con relative domande.

A tal fine, per chiarezza ed economia di tempo, riportiamo, a beneficio di tutti, quanto già ampiamente pubblicato la scorsa settimana e che noi ormai conosciamo.

In merito alla procedura di richiesta delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Decreto-legge “Cura Italia”, pari a 600 euro a favore di lavoratori autonomi, di collaboratori coordinati e continuativi, di lavoratori dipendenti dello spettacolo, dei settori del turismo e degli stabilimenti balneari e degli operai agricoli, forniamo le seguenti notizie ufficiali, dando evidenza delle fonti”.

L'INPS ha precisato che i potenziali destinatari delle suddette indennità dovranno presentare la domanda esclusivamente in via telematica, cioè attraverso i canali telematici messi a disposizione dei cittadini e degli istituti di Patronato; Si fa presente che la Direzione Nazionale ENAC, ha predisposto, per facilitare il compito delle sedi territoriali, una scheda di raccolta dei dati che con molta probabilità saranno richiesti in fase di compilazione della modulistica ufficiale predisposta dall'Inps.

L'INPS comunica che le domande per richiedere le suddette indennità potranno essere presentate dal 1° aprile 2020.

A far data dal 10 aprile 2020, per richiedere il pagamento delle prestazioni erogate dall'INPS mediante bonifico bancario non sarà più necessario produrre il mod. SR163 (oppure i mod. AP03 ed AP04 in caso di pensione), quindi si superano le operazioni di validazione presso gli Istituti di Credito.

Pertanto, a far data dal 10 aprile 2020, anche per la richiesta dell'indennità di 600 euro non sarà più necessario produrre il mod. SR163.

Di seguito il modello per richiedere la sospensione del mutuo prima casa per massimo 18 mesi da consegnare alla propria banca. Non richiesta ISEE o altro

“Ad ogni modo – conclude Serpillo – per l'effettiva presentazione delle domande sarà necessario attendere la pubblicazione della modulistica ufficiale e dell'implementazione della procedura nel sistema informatico dell'INPS, che presumiamo avvenga entro la giornata di domani”.

