CENTRI ESTIVI, ROLFI: ‘FATTORIE DIDATTICHE’ LUOGHI PERFETTI PER BAMBINI, SFRUTTIAMOLE ANCHE DURANTE L’ANNO

"Abbiamo aperto le 'Fattorie Didattiche' in Lombardia per consentire ai bambini di passare in sicurezza giornate didattico-educative svolte a contatto con la natura. Parliamo di strutture con grandi spazi all'aperto, da sfruttare soprattutto in questa stagione e magari anche durante l'estate con gli agrigrest. Utilizzare le fattorie come centri ricreativi e didattici consente a molti genitori di tornare al lavoro in tranquillità". Lo ha detto Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, che questa mattina ha dato il via alle attività della fattoria didattica 'Del Cortese' di Soncino (Cremona).

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK