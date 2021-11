Cepi e Agrocepi al Ministero delle Sviluppo economico

«Crediamo sarebbe utile definire la cessione del credito di imposta per industria 4.0 per le imprese di settore, partendo da una prima forma selettiva che incoraggi l’aggregazione. Per le imprese agricole ed agroalimentari medio - piccole e che siano aggregate in diverse forme, reti di imprese. Suggeriamo – ha continuato Martinangelo - di rivedere una FLAT TAX aggregativa o meglio ancora un credito di imposta per il made in Italy in cui sia acclarata una riduzione del cuneo fiscale per produttori, trasformatori, Horeca e ristorazione se riuniti in reti di imprese e/accordi di filiera.» Durante l’incontro sono stati mostrati e consegnati dei modelli di prodotti del Paniere della Bella e Buona Italia che verranno distribuiti come prodotti d’eccellenza nella rete delle tabaccherie.

