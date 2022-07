Cereali, Commissione Ue: Con deroga su rotazione colture si riportano in produzione 1,5 milioni di ettari

A seguito di una richiesta degli Stati membri dell'UE, la Commissione ha pubblicato il 22 luglio il comunicato sulla proposta di deroga temporanea a breve termine alle norme sulla rotazione delle colture e il mantenimento delle caratteristiche non produttive sui seminativi. L'impatto di tale misura dipenderà dalla scelta operata dagli Stati membri e dagli agricoltori, ma massimizzerà la capacità di produzione dell'UE di cereali destinati ai prodotti alimentari. Si stima di riportare in produzione 1,5 milioni di ettari rispetto ad oggi. Ogni tonnellata di cereali prodotta nell'UE contribuirà ad aumentare la sicurezza alimentare in tutto il mondo.

La proposta della Commissione sarà inviata agli Stati membri dell'UE prima di essere formalmente adottata.

Il sistema alimentare globale deve affrontare forti rischi e incertezze derivanti in particolare dalla guerra in Ucraina, dove nel prossimo futuro potrebbero sorgere anche problemi di sicurezza alimentare.

Vista l'importanza di queste BCAA (Buone condizioni agricole e ambientali) per gli obiettivi di preservare il potenziale del suolo e migliorare la biodiversità in azienda nell'ambito della sostenibilità a lungo termine del settore e di mantenere il potenziale di produzione alimentare, la deroga è temporaneo, limitato all'anno di domanda 2023 e limitato a quanto strettamente necessario per affrontare i problemi di sicurezza alimentare globale, derivanti dall'aggressione militare russa contro l'Ucraina, escludendo quindi la semina di colture tipicamente utilizzate per l'alimentazione degli animali (mais e soia) .

La proposta della Commissione è il risultato di un attento bilanciamento tra disponibilità e accessibilità alimentare globale, da un lato, e protezione della biodiversità e della qualità del suolo, dall'altro. La Commissione resta pienamente impegnata nel Green Deal. La proposta prevede che gli Stati membri che si avvalgono delle deroghe promuovano ecoschemi e misure agroambientali programmati nei loro piani strategici della PAC. La sostenibilità a lungo termine del nostro sistema alimentare è fondamentale per la sicurezza alimentare.

Anche se ci troviamo in una situazione straordinaria per quanto riguarda la sicurezza alimentare, dobbiamo continuare la transizione verso un settore agricolo resiliente e sostenibile in linea con le strategie Farm to Fork e Biodiversity e la legge sul ripristino della natura.

Sfondo

La Commissione ha risposto con diverse iniziative per affrontare i problemi di sicurezza alimentare in seguito alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, compreso l'utilizzo della riserva per le crisi agricole per alleviare le difficoltà degli agricoltori europei più colpiti. In relazione all'aiuto all'Ucraina, è stato fornito sostegno agli agricoltori per continuare la produzione e riprendere le esportazioni di grano e il lavoro sulle "corsie della solidarietà" sta iniziando a dare risultati. La Commissione ha anche lanciato di recente il meccanismo europeo di crisi della sicurezza alimentare (EFSCM) per migliorare la nostra preparazione collettiva a tali rischi, insieme agli Stati membri e agli operatori della filiera alimentare.

Nella sua comunicazione "Salvaguardia della sicurezza alimentare e rafforzamento della resilienza dei sistemi alimentari", la Commissione ha presentato le gravi conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina per la sicurezza alimentare mondiale. L'invasione russa dell'Ucraina ha innescato un forte aumento dei prezzi delle materie prime e ha un impatto sull'offerta e sulla domanda di prodotti agricoli a livello globale. In particolare, la produzione mondiale di grano è a rischio sia per lo shock dell'offerta derivante dall'entità della quota di Ucraina e Russia nei mercati del grano, sia per lo shock dei costi di input, in particolare di gas naturale, fertilizzanti azotati e ossigeno.

Le BCAA (buone condizioni agricole e ambientali) sono un insieme di standard dell'UE utili per il clima e l'ambiente, noto anche come condizionalità che tutti gli agricoltori che ricevono i pagamenti della PAC devono rispettare.