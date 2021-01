Cereali, Lega: Registro telematico è inutile aggravio burocratico oneroso

“Il registro telematico di carico e scarico di cereali e sfarinati introdotto con un emendamento e approvato in fase di esame della legge di bilancio 2021 senza il coinvolgimento delle associazioni di categoria, rappresenta un aggravio economico e amministrativo per il settore della produzione, dello stoccaggio e della trasformazione della filiera cerealicola nazionale. Lo Stato deve sostenere le aziende in un momento storico così complicato come quello che stiamo vivendo, e non appesantirne il percorso con una burocrazia inutile che mette in pericolo la loro stessa sopravvivenza. Bisogna cambiare passo e farlo subito. E' davvero inconcepibile che mentre gli altri Paesi su questo tema dimostrano molta sensibilità, in Italia il peso della burocrazia rischia di soffocare la filiera con costi insostenibili. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione urgente al ministero delle Politiche Agricole affinchè intervenga concretamente per semplificare la normativa e garantire alle aziende di poter continuare il loro lavoro”.

