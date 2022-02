Cereali, Patuanelli: Commissioni uniche nazionali come sistema di concertazione per combattere la crisi

"Le cause che stanno mettendo in difficoltà l'intero comparto cerealicolo sono molteplici e nascono da situazioni pregresse aggravate dalla pandemia. Il mercato del frumento dipende da variabili incerte legate all'andamento internazionale. In particolare la produzione di grano duro nazionale ha una struttura deficitaria che non è in grado di rispondere alla domanda della prima e seconda trasformazione. Per questo abbiamo messo in atto una serie di iniziative a sostegno del comparto in materia di cessione di prodotti cerealicoli. Di concerto con il MISE abbiamo individuato come sistema di concertazione le commissioni uniche nazionali".

Così Stefano Patuanelli, Ministro delle politiche agricole e forestali, nel corso del questione time della Camera dei Deputati.

"In attuazione dei piani strategici di settore è stata costituita la commissione nazionale sperimentale per il grano duro e il fondo per la competitività delle aziende cerealicole anche attraverso il sostegno ai contratti di filiera. Il fondo grano duro è una misura diretta a garantire un aiuto al reddito degli agricoltori. Per affrontare le difficoltà che investono il settore è stato convocato il tavolo sul grano duro a cui è seguita quella sul grano tenero nell'ottica dove è emersa la scarsa produzione internazionale e il generale aumento dei prezzi di tutte le materie prime. Il nostro paese si è battuto duramente in Europa sulla direttiva 2019/633 in materia di pratiche sleali nei rapporti tra le imprese della filiera agro-alimentare, che è stata recepita lo scorso novembre per vietare queste pratiche nei rapporti commerciali. Abbiamo introdotto un livello minimo di tutela, come la vendita al di sotto dei prezzi di produzione"