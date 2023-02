Cerreto (FdI): in 100 giorni ridefinita la centralità dell’Italia

In questi primi cento giorni del Governo Meloni appare finalmente chiaro il ruolo centrale dell’ Italia, protagonista anche nei tavoli internazionali. Questo grazie alla caparbietà e visione del Presidente del Consiglio. Cento giorni complessi che sono da inserire nel delicato momento storico che la nostra Nazione sta vivendo, ma non per questo si è stati fermi, anzi l’accelerata è stata data in tutti i settori, a partire dalla lotta alla mafia, alle tematiche ambientali, alla sicurezza, alla difesa del nostro Made in Italy, alla promozione dei prodotti agricoli e alimentari sia a livello europeo e sia mondiale. Grande attenzione è stata posta sulla sovranità alimentare dando sostegno alla nuova imprenditoria agricola. Il Ministro Lollobrigida in UE ha più volte ribadito la necessità di interventi sull’agricoltura, fonte di ricchezza e di grande economia. Non serve fare l’elenco della spesa ma soffermandomi sulle azioni poste in essere nel comparto di competenza credo di poter affermare senza smentita alcuna, che la partenza è stata buona e ci spinge a continuare a lavorare, a testa bassa, affinchè la nostra Nazione torni a correre senza lasciare nessuno indietro. Lo ha dichiarato l’On. Marco Cerreto, Capogruppo Commissione Agricoltura.