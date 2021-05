Cessione credito, entra in gioco Giuseppe Conte per trovare escamotage tecnico in Dl Sostegni2. Prima riunione

A entrare in partita è Giuseppe Conte in persona per mettere le pezze allo stralci della Ragioneria dello Stato nell'ultimo Dl Sostegni. Sarebbe infatti l'ex premier nonché probabile futuro leader M5S (o di quello che resterà nella Good Company una volta diviso) a prendere in carico e portare avanti la questione della cessione del credito Industria 4.0 estesa anche alle imprese agricole. Da quanto apprende AGRICOLAE ci sarebbe stato infatti un incontro nei giorni scorsi con i vertici M5S (presente anche Laura Castelli) per trovare l'escamotage tecnico per inserire nel Dl Sostegni 2 la misura stralciata in corner dalla Ragioneria dopo aver avuto l'ok dal Parlamento.

