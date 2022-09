Cia Agricoltori Italiani: il presidente nazionale Cristiano Fini domani alla Fiera Millenaria di Gonzaga

Le difficoltà di produrre reddito in un momento reso difficile dai rincari, la tutela dell’ambiente in quanto parte fondamentale dell’agricoltura, il rilancio del territorio lombardo e delle eccellenze che lo rendono unico. Questi gli argomenti che il presidente nazionale di Cia Agricoltori Italiani Cristiano Fini affronterà domani nell’incontro con gli agricoltori presso lo stand di Cia Est Lombardia all’interno della Fiera Millenaria di Gonzaga.

Con lui presente anche Paolo Maccazzola, presidente di Cia Lombardia, che in veste di padrone di casa mostrerà al presidente l’enorme sforzo che l’agricoltura lombarda sta compiendo per sopravvivere in questo momento di enorme difficoltà, oltre a sottolineare quanto l’agricoltura lombarda, e nello specifico il territorio mantovano, siano fondamentali per l’economia nazionale e locale.

In un contesto di incertezza e continue sfide da affrontare, in primis la siccità che ha provocato scarsità se non assenza di raccolti, oltre ai prezzi sempre crescenti delle materie prime e del gasolio, il presidente Fini ricorderà l’impegno di Cia nel proteggere l’imprenditoria agricola, sottoponendo continue idee alle forze politiche in vista delle prossime elezioni, facendo sentire la propria voce nei tavoli decisionali governativi.

L’incontro con Cristiano Fini e Paolo Maccazzola sarà un momento dedicato agli agricoltori ma anche ai privati cittadini i quali, subissati anch’essi dai rincari dei prezzi, rischiano di affrontare ulteriori difficoltà a causa dell’assenza di prodotti alimentari nazionali di qualità.

L’appuntamento è fissato per le 19.30 presso lo stand di Cia Est Lombardia all’interno della Fiera Millenaria di Gonzaga, mentre dalle 21 il presidente Fini sarà allo Spazio Arena e Spettacoli per un breve intervento sul tema Impronta Ecologica: i benefici dell'agricoltura alla sostenibilità ambientale.